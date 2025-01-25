Смена руководства Агентства оборонных закупок: Безрукова заявила, что будет игнорировать решение Умерова

Безрукова добавила, что была шокирована заявлением Умерова о разрыве контракта

Директор Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марина Безрукова заявила, что будет дальше выполнять свои обязанности, несмотря на заявление министра обороны Рустема Умерова о расторжении контракта с ней. Безрукова напомнила, что Наблюдательный совет АОЗ продлил контракт с ней еще на один год, это решение имеет для нее приоритет.

Об этом Безрукова заявила в комментарии Forbes. По ее словам, продление контракта произошло согласно действующему законодательству.

"Меня избрали руководителем Агентства в соответствии с законной процедурой. Я им остаюсь, не вижу пока, как это можно изменить и юридически, и по своей сути… Наблюдательный совет инициировал проведение независимого аудита АОЗ с привлечением агентства НАТО и в соответствии с результатами этого аудита должны быть сделаны выводы. Чтобы объявить новый конкурс на должность главы АОЗ после этого, нужно, по крайней мере, несколько месяцев. Поэтому было принято решение продлить контракт со мной. 21 января Наблюдательный совет его поддержал единогласно. Все документы надлежащим образом оформлены. Поэтому моя позиция неизменна: АОЗ функционирует в соответствии с законодательством и потребностями ВСУ", – заявила она.

Безрукова добавила, что была шокирована заявлением Умерова о разрыве контракта. Назначение руководителем АОЗ Арсена Жумадилова она назвала попыткой давления на Наблюдательный совет Агентства, а также отметила, что заявление Умерова выглядит "попыткой изнасиловать все реформы, которые были анонсированы и обещаны обществу".

Также она рассказала, что за день до заседания Наблюдательного совета Минобороны внесло ряд поправок, сделав это без согласования с АОЗ и НР. В частности, среди правок было право на увольнение директора и заместителей по согласованию с министерством.

"Наблюдательный совет АОЗ сообщил, что такие требования неприемлемы и направил письмо в Минобороны относительно предложения внести изменения в устав и привести его в соответствие законодательству… То есть, на самом деле это полный юридический кринж, и то, чего вообще не должно произойти, если действовать в соответствии с законодательством", – резюмировала она.

Напомним, 24 января министр обороны Украины Рустем Умеров решил уволить своего заместителя Дмитрия Клименкова и директора Агентства оборонных закупок (АОЗ) Министерства обороны Украины Марину Безрукову.