Украинский политик отметил, что внутренние склоки в Агентстве оборонных закупок мешают эффективной поставке оружия для фронта и ослабляют государственное управление во время войны

Как человек с одной стороны немного осведомлен, а с другой заинтересован, все время пытался тактично молчать о собачьей свадьбе на руинах Агентства оборонных закупок.

Но увидев сегодня, как команда Валларибо (Марины Безруковой) с гордостью понесла в народ очередной выписку из реестра об отстранении от должности игрока команды Виллабаджо (Арсена Жумадилова), у меня внутри что-то оборвалось. Причем, когда в реестр вносили Арсена, это обычно делал страшный черный нотариус! А когда это решение откатили — силами, наверное, самого антикоррупционного и честного нотариуса на свете! Это нотариус нашей команды розовых пони!

Знаете, моя собака иногда ест свои какули. Съедает половину, а вторую с гордостью несет во рту, чтобы продемонстрировать всем свои достижения! Но в результате в гимне вымазываются все!

Я не понимаю одного. У меня есть куча претензий к Марине, куча претензий к Умерову. Была куча претензий к Резникову. Не исключено, что будет куча претензий к Жумадилову.

Но при этом я все же предпочитаю жить в реальном, но не в выдуманном мире.

Предположим, что Марина с помпой вернется в агентство — светлые силы Вилларибо выгонят из АОЗ страшных демонов из Виллабаджо. Остается вопрос: а как она будет работать и выполнять свои обязанности в рамках реальной вертикали власти, сложившейся в государстве?

Это вертикаль выглядит следующим образом: у нас президент военного времени. Нравится он кому-то или нет – это данность. У нас есть руководитель его офиса Ермак, уполномоченный президентом контролировать и менеджерить эту вертикаль — плохо это или нет, но это факт. У нас есть министр, которому эта вертикаль доверила управление министерством обороны.

Эта вертикаль власти, как и любая другая, не терпит одного: когда ее подчиненные, знавшие, в какую систему они идут, после какого-то внутреннего конфликта начинают публично срать всем на голову и качать права.

Когда Марина уходила на свой пост — она не знала, куда она идет? Она нанималась на работу в Барбиленд, а когда пришла в офис АОЗ оказалась в волчьем стаде? Это смешно!

И это не об Украине. Так работает государственное управление в любом государстве. Не согласен с решениями власти, находясь внутри? Ухожу в отставку. Потом выходит в публичность. Критикуй. Возглавляй общественную структуру, которая будет контролировать прозрачность закупок! Но не опорожняйся всем на головы при должности!

Как себе представляют будущее поклонники Марина и она сама? Вот она откатится по реестрам, а дальше что? Придет на Ставку и все будет как раньше? Как она планирует дальше работать с министром, которого она вместе с поклонниками восхваляла в грязи? Кто задает себе эти вопросы?

Задает ли кто-то вопрос, что будет сейчас с поставкой для фронта? Система закупок вооружения и боеприпасов остановлена корпоративными и публичными разборками! Которые продолжаются с таким казацким пылом, как у нас всех есть запасные ВСУ и запасная страна. Я понимаю, что у некоторых болельщиков Марины всегда будет опция погрузиться в багажник посольской машины. Но багажников на всех не напасешься!

Конечно, сейчас ко мне в комментариях произойдет набег хомячков, которые будут говорить что-то о независимости АОЗ. Во-первых, в стране с жесткой вертикалью во время войны — это утопия. Невозможно находиться в системе и быть независимой от нее. Во-вторых, тот формат независимости, который продвигают эти люди, — это не независимость, а бесконтрольность. Бесконтрольность же всегда перерастает в безответственность.

Кстати, о посольствах. Многие слова были сказаны о жесткой позиции международных партнеров по этой ситуации. Но на самом деле эти слова — чистая манипуляция, которая интерпретирует сказанное. Я также пообщался с партнерами по этому поводу. Думаю, никто не будет подвергать сомнению то, что у меня есть такая возможность. Так вот, они сказали мне следующее: ПРЕКРАДИТЕ ПУБЛИЧЕСКИЙ СРАЧ! Этот срач вредит нашей стране гораздо больше, чем смена руководителя агентства. Это их консолидированная позиция.

Такое впечатление, что пламенные активисты и журналисты несколько спутали годы. Это не 2006 год! И это не корпоративные разборки вокруг какого-нибудь алюминиевого завода! Неужели наша страна не стоит того, чтобы заткнуться? Неужели ребятам, которым до сих пор выдают по 6 минометных мин в день, есть дело до реестров? Неужели так сложно сбиться со своей гордыни ради жизни реальных людей?

Агентство должно работать и контратаковать боеприпасы! Во главе с человеком, решение которого прежде всего будет поддержано не фейсбучными бездельниками, а военными, политическим руководством и ОПК!

Поэтому простите! Это не борьба за страну или чистоту закупок (которая имеет много вопросов за прошлый год). Это борьба за собственно его кучки людей, которые плевать хотели на государство. Это христовый поход детей со звездной болезнью, которые считают себя центром земли и готовы развалить все вокруг ради удовлетворения собственных амбиций. Остановитесь, ваша мать! Не добивайте Украину!