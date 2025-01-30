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Снималась в фильме пропагандистов: где сейчас землячка Владимира Зеленского Виниченко

Автор
Виктория Козар
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Автор
Где сейчас актриса Ольга Виниченко из Кривого Рога
Где сейчас актриса Ольга Виниченко из Кривого Рога. Фото Коллаж "Телеграфа"

Актриса перебралась в страну-агрессора в год оккупации Крыма

Ольга Виниченко — украинская актриса, которая решила строить карьеру в стране-оккупанта. Она играла в пропагандистской ленте "Военный корреспондент", сериалах "Сувенир из Одессы", "Рая знает все", "Секретарша". Как и президент Украины Владимир Зеленский, актриса родилась в Кривом Роге.

"Телеграф" расскажет больше о карьере актрисы, а также, что она говорит о войне.

Биография Ольги Виниченко

Ольга Виниченко родилась в 1992 году в Кривом Роге. С детства училась в музыкальных и модельных школах. Высшее образование Виниченко получила в театральном университете имени Карпенко-Карого. Во время учебы играла в спектакле "Наталья Полтавка". Еще в студенческие годы Ольга сыграла в криминальном детективе "По закону", мелодрамах "Маршрут милосердия", "Ефросинья" и "Джамайка".

Ольга Виниченко
Актриса Ольга Виниченко, фото из сети

В 2014 году Виниченко решила переехать в Россию. В этом же году девушка сыграла одну из главных ролей в пропагандистском фильме "Военный корреспондент". Его снимали в оккупированном Россией Крыму. В ленте сепаратистов показывают хорошими солдатами, которые охраняют свой дом, а украинских военных — фашистами и убийцами, что полностью искажает реальную картину. Ведь российские военные бомбят украинские города и убивают местных уже более 10 лет.

Виниченко в "Военный корреспондент"
Ольга Виниченко в пропагандистском фильме "Военный корреспондент", фото из сети
Украинка Виниченко приняла участие в пропаганде
Виниченко в пропагандистском фильме "Военный корреспондент", фото из сети

Позже Виниченко снялась в киноработах "Метод", "Хороший мальчик" и "Жена полицейского". Впоследствии появилась в сериале "Закон каменных джунглей", после которого получила узнаваемость в стране-оккупанта. Также предательница принимала участие в проектах "СеняФедя", "Ивановы-Ивановы", "Обычная женщина", "Оборванная мелодия".

В 2018 году Виниченко получила главную роль в сериале "Сувенир из Одессы". Это вызвало возмущение в кинокругах, ведь до этого она снималась в фильме, в котором цинично извращают реальные события на Донбассе. Однако это не повлияло на участие предательницы в кинопроекте. В пресс-службе "1+1" ответили, что актриса "не нарушала украинские законы и не совершала противоправных действий".

Виниченко в "Сувенир из Одессы"
Ольга Виниченко снялась в сериале "Сувенир из Одессы"
Виниченко в "Сувенир из Одессы"
Виниченко приняли на главную роль в украинский сериал "Сувенир из Одессы"

В 2021 году Винниченко сыграла в комедийном проекте "Полицейский из Рублевки". Там она перевоплотилась в следователя, которая находит преступников через связь с потусторонними силами.

Где сейчас Ольга Виниченко и что говорит о войне

В 2022 году актриса продолжила играть в сериале "Полицейский из Рублевки" о лихих 90-х. Предательница не высказывается о войне, начатой Россией против Украины. Она живут так, будто ничего не произошло. В то время как ее родной Кривой Рог и другие украинские города уничтожают российские оккупанты.

В 2024 году Виниченко снялась в российской ленте "Одесса". В ней говорится о бандитских разборках в этом городе в 20-х годах прошлого века. На своей странице в инстаграме актриса постит кадры из фотосессий, публичных мероприятий и путешествий.

Где сейчас Ольга Виниченко
Виниченко посещает мероприятия в стране-оккупантке, фото с ее инстаграма
Виниченко где сейчас
Виниченко позирует для фотосессий, фото с ее инстаграма
Что говорит Ольга Виниченко о войне
Виниченко живет, будто войны в Украине нет, фото с ее инстаграма
Ольга Виниченко в России
Виниченко живет в стране-оккупанта, фото с ее инстаграма

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне Денис Никофоров, снимавшийся вместе с Владимиром Зеленским. Они работали вместе в фильме "8 первых свиданий".

Теги:
#Война #Деятельность #Ольга Винокурова