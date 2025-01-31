Могут ли мобилизовать мужчину с больными суставами: список недугов, которые освобождают от призыва

Чтобы получить отсрочку, нужно пройти ВВК

В Украине идет общая мобилизация, однако не все военнообязанные могут быть призваны на службу. Из-за состояния здоровья некоторые граждане могут получить статус "непригодный" к военной службе.

Согласно приказу Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для освобождения от мобилизации могут быть заболевания суставов, костей и мышц, если они вызывают значительные нарушения функций организма.

Основанием для освобождения от мобилизации могут стать воспалительные заболевания суставов и артропатии, в частности:

гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера;

ревматоидный артрит, васкулит, бурсит, синдром Фелти;

кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии;

ювенильный артрит, подагра.

Также не призывают на службу с системными болезнями соединительной ткани, а именно:

полиартериит узелковый, некротизирующие васкулопатии;

гранулематоз Вегенера, синдром Такаяса;

системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз;

болезнь Бехчета; сухой синдром Шегрена;

диффузный эозинофильный фасциит.

Другие заболевания и патологии, с которыми не мобилизуют:

анкилозирующий спондилоартрит (тяжелая форма);

артроз со значительными нарушениями функций;

заболевания мышц, сухожилий и синовиальной оболочки;

остеопатии и хондропатии (остеопороз, остеомаляция, несращивание переломов, стрессовые переломы, остеомиелит, болезнь Педжета);

приобретенные деформации пальцев и конечностей;

ампутация конечностей (двусторонняя или односторонняя выше верхней трети голени);

заболевания позвоночника (остеохондроз, искривление, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков).

Чтобы получить подтверждение своей непригодности к военной службе, необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Окончательное решение принимается на основе медицинских выводов и документов, подтверждающих диагноз.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с одной почкой. Одним из оснований для освобождения от призыва являются серьезные нарушения работы почек и мочеполовой системы.