Могут ли мобилизовать мужчину с больными суставами: список недугов, которые освобождают от призыва
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Чтобы получить отсрочку, нужно пройти ВВК
В Украине идет общая мобилизация, однако не все военнообязанные могут быть призваны на службу. Из-за состояния здоровья некоторые граждане могут получить статус "непригодный" к военной службе.
Согласно приказу Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для освобождения от мобилизации могут быть заболевания суставов, костей и мышц, если они вызывают значительные нарушения функций организма.
Основанием для освобождения от мобилизации могут стать воспалительные заболевания суставов и артропатии, в частности:
- гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера;
- ревматоидный артрит, васкулит, бурсит, синдром Фелти;
- кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии;
- ювенильный артрит, подагра.
Также не призывают на службу с системными болезнями соединительной ткани, а именно:
- полиартериит узелковый, некротизирующие васкулопатии;
- гранулематоз Вегенера, синдром Такаяса;
- системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз;
- болезнь Бехчета; сухой синдром Шегрена;
- диффузный эозинофильный фасциит.
Другие заболевания и патологии, с которыми не мобилизуют:
- анкилозирующий спондилоартрит (тяжелая форма);
- артроз со значительными нарушениями функций;
- заболевания мышц, сухожилий и синовиальной оболочки;
- остеопатии и хондропатии (остеопороз, остеомаляция, несращивание переломов, стрессовые переломы, остеомиелит, болезнь Педжета);
- приобретенные деформации пальцев и конечностей;
- ампутация конечностей (двусторонняя или односторонняя выше верхней трети голени);
- заболевания позвоночника (остеохондроз, искривление, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков).
Чтобы получить подтверждение своей непригодности к военной службе, необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Окончательное решение принимается на основе медицинских выводов и документов, подтверждающих диагноз.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с одной почкой. Одним из оснований для освобождения от призыва являются серьезные нарушения работы почек и мочеполовой системы.