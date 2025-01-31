Аномалия на Волыни: серые журавли уже возвращаются из теплых краев (фото, видео)

Серые журавли занесены в Красную книгу Украины

Аномально тёплая зима в Украине повлияла на животных и птиц. Утки вообще не улетали из страны, а серые журавли вернулись гораздо раньше обычного срока.

В сети появилось завораживающее видео, как стая краснокнижных журавлей летит в небе над Волынью. Чрезвычайно ранний возврат птиц подтвердил и Киверцовский национальный природный парк "Цуманская пуща".

Сразу две стаи журавлей заметили возле села Домашев под Луцком, фиксировали их и у Радошина. Они летели на запад. В общей сложности насчитали 32 птицы.

Что известно о серых журавлях и как они отреагируют на морозы

Обычно серые журавли зимуют в теплых регионах: Южной Европе, Северной Африке или на Ближнем Востоке. Они возвращаются ближе к марту, в прошлом году прилетели в феврале.

Их появление в зимний период над Волынью – чрезвычайно редкое явление. Скорее всего, считают специалисты, его причина – теплая зима. Беспокоиться за птиц из-за ожидаемых морозов не стоит. При возвращении морозов журавли улетят южнее. Питаются эти птицы растениями и корешками.

Серые журавли в небе/ Фото: Владимир Лойко

Серые журавли — одни из самых больших птиц в Европе, размах их крыльев может достигнуть 2,4 метра. Когда они мигрируют, могут пролететь до 200 километров в день. Одна из известных черт птиц – особые "танцы". В Украине серые журавли гнездятся преимущественно на Полесье, изредка встречаются в заболоченных долинах рек Левобережной Лесостепи. Общая численность составляет около 500–850 пар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аномально тёплая зима пробудила немало растений. В заповеднике Одесской области на два месяца раньше зацвели краснокнижные растения, а в Киеве проснулись подснежники.