Укр

Характерник или авантюрист: кем на самом деле был кошевой атаман Иван Сирко

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Иван Сирко
Иван Сирко. Фото Фото из сети

Реальная биография козацкого вожака оказалась не менее увлекательной, чем созданные о нем мифы

Фигура Ивана Сирко, одного из самых известных кошевых атаманов Запорожской Сечи, окутана многочисленными мифами и легендами. В украинском информационном пространстве активно распространяются истории о его преподавании в Сорбонне, участие в Тридцатилетней войне и осаде Дюнкерка.

Эти рассказы настолько укоренились в общественном сознании, что даже звучат в выступлениях чиновников. Однако исторические документы XVII века рассказывают совсем другую историю.

Мифы против реальности

Согласно распространенному мифу, Иван Сирко был не только характерником, которого пули не брали, но и преподавателем Сорбонны и участником осады крепости Дюнкерк. Эта история настолько укоренилась, что даже упоминается в публичных выступлениях чиновников. Однако исторические документы опровергают эти утверждения.

Миф об участии Сирко в Тридцатилетней войне возник в XIX веке благодаря историку Николаю Костомарову, неправильно интерпретировавшему французские источники. Позже, в 1922 году, исследователь Илько Борщак ошибочно отождествил французского командира Клода Летува, барона де Сиро, с украинским казацким вожаком.

Реальный Иван Сирко

Исторические документы впервые упоминают Ивана Сирко как казацкого полковника в 1659 году, уже после окончания Тридцатилетней войны. Примечательно, что он был неграмотным – даже подпись за него ставил Юрий Хмельницкий.

Сирко был типичным человеком эпохи Руины – талантливым полководцем, но непоследовательным политиком. Он часто менял союзников, сражаясь то на стороне Московского царства, то против него. Его военная деятельность включала походы против турок, татар и поляков, но больше всего он прославился как защитник Запорожской Сечи.

Последние годы

На склоне лет Сирко осознал губительность междоусобиц и призвал украинских гетманов к единству "для пользы Малороссийской Речи Посполитой". Завершил он свою жизнь на хуторе, занимаясь пчеловодством.

Даже после смерти судьба не оставляла его в покое – его могилу пытались уничтожить большевики, а останки пришлось перезахоронить из-за строительства Каховского водохранилища.

Иван Сирко был выдающейся исторической фигурой, чьи реальные достижения не нуждаются в мифологизации. Его жизнь – яркий пример сложной украинской истории XVII века, исполненной как героических побед, так и трагических ошибок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что казацкую пехоту боялись даже элитные польские воины. Казаки были известны своей мобильностью и ловкостью.

Теги:
#Украина #История #Иван Сирко