Реальная биография козацкого вожака оказалась не менее увлекательной, чем созданные о нем мифы

Фигура Ивана Сирко, одного из самых известных кошевых атаманов Запорожской Сечи, окутана многочисленными мифами и легендами. В украинском информационном пространстве активно распространяются истории о его преподавании в Сорбонне, участие в Тридцатилетней войне и осаде Дюнкерка.

Эти рассказы настолько укоренились в общественном сознании, что даже звучат в выступлениях чиновников. Однако исторические документы XVII века рассказывают совсем другую историю.

Мифы против реальности

Согласно распространенному мифу, Иван Сирко был не только характерником, которого пули не брали, но и преподавателем Сорбонны и участником осады крепости Дюнкерк. Эта история настолько укоренилась, что даже упоминается в публичных выступлениях чиновников. Однако исторические документы опровергают эти утверждения.

Миф об участии Сирко в Тридцатилетней войне возник в XIX веке благодаря историку Николаю Костомарову, неправильно интерпретировавшему французские источники. Позже, в 1922 году, исследователь Илько Борщак ошибочно отождествил французского командира Клода Летува, барона де Сиро, с украинским казацким вожаком.

Реальный Иван Сирко

Исторические документы впервые упоминают Ивана Сирко как казацкого полковника в 1659 году, уже после окончания Тридцатилетней войны. Примечательно, что он был неграмотным – даже подпись за него ставил Юрий Хмельницкий.

Сирко был типичным человеком эпохи Руины – талантливым полководцем, но непоследовательным политиком. Он часто менял союзников, сражаясь то на стороне Московского царства, то против него. Его военная деятельность включала походы против турок, татар и поляков, но больше всего он прославился как защитник Запорожской Сечи.

Последние годы

На склоне лет Сирко осознал губительность междоусобиц и призвал украинских гетманов к единству "для пользы Малороссийской Речи Посполитой". Завершил он свою жизнь на хуторе, занимаясь пчеловодством.

Даже после смерти судьба не оставляла его в покое – его могилу пытались уничтожить большевики, а останки пришлось перезахоронить из-за строительства Каховского водохранилища.

Иван Сирко был выдающейся исторической фигурой, чьи реальные достижения не нуждаются в мифологизации. Его жизнь – яркий пример сложной украинской истории XVII века, исполненной как героических побед, так и трагических ошибок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что казацкую пехоту боялись даже элитные польские воины. Казаки были известны своей мобильностью и ловкостью.