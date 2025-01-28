На сколько можно получить отсрочку от мобилизации: сроки для разных категорий

Автоматическое продление отсрочки предусмотрено только для некоторых категорий

Отсрочка от мобилизации в Украине теперь предоставляется по новым правилам и на разные сроки для разных категорий граждан. По словам юристов, для некоторых категорий военнообязанных действует автоматическое продление отсрочки, тогда как другим придется подавать документы повторно.

Важно понимать, что истечение срока отсрочки не означает автоматическую мобилизацию – при наличии оснований ее можно переоформить. Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко в своем телеграмм-канале.

Как пишет Тарасенко, согласно п. 60 Постановления КМУ 560 в новой редакции самый длительный срок отсрочки получают лица с инвалидностью – на весь период инвалидности. А для забронированных работников, по ее словам, срок определяется документами о бронировании. Госслужащие будут иметь отсрочку на время пребывания на соответствующей должности.

Адвокат отмечает, что соискатели образования, докторанты и интерны получают отсрочку на семестр, но не более 6 месяцев. Для научно педагогических работников, отмечает юрист, срок устанавливается до завершения учебного года.

Лица, признанные временно непригодными получают отсрочку на срок, указанный в заключении ВЛК, но не более 12 месяцев. Члены семей пропавших без вести или погибших на войне, а также Героев Украины Революции достоинства – на срок действия соответствующих оснований.

По словам адвоката, автоматическое продление отсрочки предусмотрено только для тех категорий, которые не входят в вышеперечисленные. Для них не нужно совершать дополнительные действия – новая дата появится в реестре автоматически. Остальные военнообязанные, подчеркивает Тарасенко, необходимо будет подавать новое заявление по истечении срока текущей отсрочки.

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