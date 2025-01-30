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Повестки в феврале получат не все. Кто не будет подлежать мобилизации

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Воинский учет
Воинский учет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Отсрочку дают не только по состоянию здоровья

В феврале 2025 года всеобщая мобилизация в Украине будет продолжаться, однако не все военнообязанные подлежат призыву. Законодательство предусматривает ряд исключений, позволяющих получить отсрочку или полное освобождение от службы.

Это касается как возрастных ограничений, так и определенных жизненных обстоятельств – состояния здоровья, семейных обстоятельств, наличия попечительских обязанностей или работы в критически важных сферах. "Телеграф" рассказывает, кого в феврале не призовут на службу.

Согласно постановлению Кабинета Министров №560, не подлежат мобилизации:

  • мужчины до 25 лет (которые еще не проходили военную службу) и старше 60 лет;
  • лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • граждане с временными или постоянными физическими ограничениями, подтвержденные военно-врачебной комиссией (ВВК).

Кто имеет право на отсрочку

Отсрочку от мобилизации могут получить следующие категории граждан:

  • лица, забронированные предприятиями согласно законодательству;
  • люди с инвалидностью или временно непригодны по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим медицинским осмотром);
  • родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по уплате алиментов.

Семейные обстоятельства, дающие право на отсрочку:

  • опека над несовершеннолетним ребенком (если второй родитель умер, пропал без вести или лишен родительских прав);
  • родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
  • лица, ухаживающие за недееспособными родственниками, тяжелобольным супругами, детьми или родителями;
  • мужчины или женщины, имеющие на содержании супругов с инвалидностью I или II группы.

Кто еще может получить отсрочку:

  • члены семьи второй степени родства, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I-II группы (при отсутствии других близких родственников);
  • родители несовершеннолетнего ребенка, если муж или жена проходят военную службу;
  • родственники погибших или пропавших без вести во время боевых действий;
  • бывшие военнопленные, которые могут служить только по собственному желанию;
  • студенты, получающие образование на дневной или дуальной форме;
  • преподаватели, ученые, учителя, работающие на 0,75 ставки и более.

Мобилизируют ли женщин

Несмотря на слухи и разговоры, женщины в Украине подлежат мобилизации только по собственному желанию. Однако некоторым нужно стать на воинский учет и соблюдать его правила. Это касается женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

Ранее Телеграф писал, на сколько можно получить отсрочку от мобилизации. Автоматическое продление отсрочки предусмотрено только для некоторых категорий.

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