Повестки в феврале получат не все. Кто не будет подлежать мобилизации

Отсрочку дают не только по состоянию здоровья

В феврале 2025 года всеобщая мобилизация в Украине будет продолжаться, однако не все военнообязанные подлежат призыву. Законодательство предусматривает ряд исключений, позволяющих получить отсрочку или полное освобождение от службы.

Это касается как возрастных ограничений, так и определенных жизненных обстоятельств – состояния здоровья, семейных обстоятельств, наличия попечительских обязанностей или работы в критически важных сферах. "Телеграф" рассказывает, кого в феврале не призовут на службу.

Согласно постановлению Кабинета Министров №560, не подлежат мобилизации:

мужчины до 25 лет (которые еще не проходили военную службу) и старше 60 лет;

лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

граждане с временными или постоянными физическими ограничениями, подтвержденные военно-врачебной комиссией (ВВК).

Кто имеет право на отсрочку

Отсрочку от мобилизации могут получить следующие категории граждан:

лица, забронированные предприятиями согласно законодательству;

люди с инвалидностью или временно непригодны по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим медицинским осмотром);

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по уплате алиментов.

Семейные обстоятельства, дающие право на отсрочку:

опека над несовершеннолетним ребенком (если второй родитель умер, пропал без вести или лишен родительских прав);

родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

лица, ухаживающие за недееспособными родственниками, тяжелобольным супругами, детьми или родителями;

мужчины или женщины, имеющие на содержании супругов с инвалидностью I или II группы.

Кто еще может получить отсрочку:

члены семьи второй степени родства, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I-II группы (при отсутствии других близких родственников);

родители несовершеннолетнего ребенка, если муж или жена проходят военную службу;

родственники погибших или пропавших без вести во время боевых действий;

бывшие военнопленные, которые могут служить только по собственному желанию;

студенты, получающие образование на дневной или дуальной форме;

преподаватели, ученые, учителя, работающие на 0,75 ставки и более.

Мобилизируют ли женщин

Несмотря на слухи и разговоры, женщины в Украине подлежат мобилизации только по собственному желанию. Однако некоторым нужно стать на воинский учет и соблюдать его правила. Это касается женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

Ранее Телеграф писал, на сколько можно получить отсрочку от мобилизации. Автоматическое продление отсрочки предусмотрено только для некоторых категорий.