Некоторые мужчины могут автоматически продлить отсрочку: какое есть условие

Срок отсрочки автоматически могут продлить для студентов и многодетных родителей

Во время военного положения в Украине некоторые военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации, а затем автоматически ее продлить. Это возможно при условии, что у лица есть обновленные военно-учетные данные.

Автоматически продлить отсрочку могут студенты и многодетные родители, имеющие три и более детей, но если несовершеннолетние лица будут от одного отца и матери. Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко в эфире "КИЕВ24".

Стоит учитывать, что родители должны быть официально зарегистрированы как опекуны всех детей от одной матери.

Кроме того, адвокат отмечает, что не стоит рассчитывать на слово "автоматически" и самостоятельно обновлять свои данные в военном резерве. Для тех, кто подает документы впервые, личное присутствие в ТЦК является обязательным.

Резюмируя, она добавляет, что в Территориальном центре комплектования (ТЦК) теперь более тщательно будут проверять заявления на отсрочку по уходу за родными с инвалидностью, в частности военкоматы будут подавать запросы в государственные органы, чтобы узнать информацию о возможных других родственниках, которые могут осуществлять уход.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будут ли мобилизовывать лиц с инвалидностью в феврале.