Двум категориям мужчин не потребуется возобновлять отсрочку каждые 3 месяца
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В ведомстве говорят, что теперь получить отсрочку станет легче
По социальным сетям распространяются слухи о возможной мобилизации студентов и преподавателей во время каникул. Однако Министерство обороны Украины официально опровергает эту информацию.
В заявлении Минобороны говорится, что новое постановление Кабинета Министров Украины от 31 декабря 2024 г. №1558 устанавливает четкие правила предоставления отсрочки для студентов и педагогических работников. Студенты профессионально-технических, профессиональных высших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получат отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев.
Принципиальное новшество заключается в существенном упрощении процедуры подтверждения статуса. Теперь студентам не нужно каждые три месяца появляться в территориальные центры комплектования. Вся информация будет размещаться в Единой государственной электронной базе образования (ЕДЕБО).
Научно-педагогические работники с научной степенью получат отсрочку до завершения учебного года. Важно: каникулы и окончание учебного года не являются основанием для утраты права на отсрочку.
Для удобства студентов введены два механизма продления отсрочки:
- через мобильное приложение Резерв+;
- через получение выписки из ЕДЕБО в учебном заведении.
В настоящее время ведомство работает над интеграцией реестров для автоматизации процесса предоставления отсрочок. Это должно значительно уменьшить бумажную бюрократию и упростить процедуру для педагогов.
Также ранее эту ситуацию прокомментировал Министр образования и науки Украины Оксен Лесной. Он говорит, что никаких дискуссий по этому поводу в Правительстве не происходит.