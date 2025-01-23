Двум категориям мужчин не потребуется возобновлять отсрочку каждые 3 месяца

В ведомстве говорят, что теперь получить отсрочку станет легче

По социальным сетям распространяются слухи о возможной мобилизации студентов и преподавателей во время каникул. Однако Министерство обороны Украины официально опровергает эту информацию.

В заявлении Минобороны говорится, что новое постановление Кабинета Министров Украины от 31 декабря 2024 г. №1558 устанавливает четкие правила предоставления отсрочки для студентов и педагогических работников. Студенты профессионально-технических, профессиональных высших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получат отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев.

Принципиальное новшество заключается в существенном упрощении процедуры подтверждения статуса. Теперь студентам не нужно каждые три месяца появляться в территориальные центры комплектования. Вся информация будет размещаться в Единой государственной электронной базе образования (ЕДЕБО).

Научно-педагогические работники с научной степенью получат отсрочку до завершения учебного года. Важно: каникулы и окончание учебного года не являются основанием для утраты права на отсрочку.

Для удобства студентов введены два механизма продления отсрочки:

через мобильное приложение Резерв+;

через получение выписки из ЕДЕБО в учебном заведении.

В настоящее время ведомство работает над интеграцией реестров для автоматизации процесса предоставления отсрочок. Это должно значительно уменьшить бумажную бюрократию и упростить процедуру для педагогов.

Также ранее эту ситуацию прокомментировал Министр образования и науки Украины Оксен Лесной. Он говорит, что никаких дискуссий по этому поводу в Правительстве не происходит.