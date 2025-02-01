Два гения из крепостных: режиссер напомнил о дружбе Шевченко и Щепкина

Это две талантливые личности, чьи судьбы были отмечены клеймом крепостного права

Среди многочисленных историй украинской культуры XIX века особенно отличается рассказ о дружбе двух выдающихся личностей – поэта Тараса Шевченко и актера Михаила Щепкина. Их жизненные пути, начавшиеся в крепостной зависимости, стали ярким примером того, как талант и упорный труд могут преодолеть социальные барьеры и создать незаурядные культурные ценности.

Недавно в сети об этой истории снова напомнил театральный режиссер Иван Урывский. Эта дружба, которая началась в 40-х годах XIX века, была не только личной, но и культурной, ведь оба деятеля имели общую судьбу — они были крепостными, обретшими свою свободу тяжелым трудом.

Общие корни и культурный контекст

Оба деятеля происходили из крепостного сословия, что стало основой их дружбы. Шевченко, получивший образование благодаря своим талантам, и у Щепкина, который стал выдающимся актером, имели общую цель — бороться за свободу и достоинство своего народа. Их переписка, сохранившаяся до наших дней, свидетельствует о глубоком уважении и поддержке друг друга в творчестве.

Творчество Шевченко о Щепкине

В 1844 году Шевченко посвятил Щепкину две известные поэзии: "Заворожи мне, волхве" и "Чигрине, Чигрине". В этих произведениях поэт выражает свое восхищение талантом друга и стремление к национальной идентичности. Особенно интересно, что в письмах Щепкину Шевченко использовал только украинский язык, подчеркивая свою национальную гордость.

Встреча в Нижнем Новгороде

Когда Шевченко возвращался из ссылки в 1857 году, он встретился с Щепкиным в Нижнем Новгороде. Эта встреча была настолько эмоциональна, что поэт посвятил новую поэму "Неофиты" своему другу. Он указал дату их встречи в посвящении: "М. С. Щепкину на память 24 декабря 1857 года".

Знакомство с Олдриджем

Еще одним интересным аспектом является знакомство Шевченко с темнокожим актером Айрой Олдриджем. Олдридж был первым афро-американским актером, выступавшим в Европе и снискавшим известность благодаря своим ролям в пьесах Шекспира. Его выступления вызвали большой энтузиазм и даже ужас среди русских актрис в Санкт-Петербурге. Шевченко рисовал портрет Олдриджа, что говорт о его увлечении этим талантливым артистом.

Эта история подчеркивает не только культурную связь между украинскими мастеров искусства, но и их стремление к свободе и самовыражению. Дружба Шевченко и Щепкина – яркий пример того, как искусство может объединять людей разного происхождения и культуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Шевченко был душой компании и сделал потрясающую карьеру. Его жизнь и творчество продолжают вдохновлять людей на борьбу за справедливость и права человека.