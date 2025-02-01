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Два генії з кріпаків: режисер нагадав про дружбу Шевченка і Щепкіна

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Шевченко та Щепкін
Шевченко та Щепкін. Фото Колаж "Телеграфу"

Це дві талановиті особистості, чиї долі були позначені тавром кріпацтва

Серед численних історій української культури XIX століття особливо вирізняється розповідь про дружбу двох видатних особистостей — поета Тараса Шевченка та актора Михайла Щепкіна. Їхні життєві шляхи, що розпочалися у кріпацтві, стали яскравим прикладом того, як талант і наполеглива праця можуть подолати соціальні бар'єри та створити непересічні культурні цінності.

Нещодавно в мережі про цю історію знов нагадав театральний режисер Іван Уривський. Ця дружба, що почалася в 40-х роках XIX століття, була не лише особистою, але й культурною, адже обидва діячі мали спільну долю — вони були кріпаками, які здобули свою свободу важкою працею.

Спільні корені та культурний контекст

Обидва діячі походили з кріпацького стану, що стало основою їхньої дружби. Шевченко, який здобув освіту завдяки своїм талантам, і Щепкін, який став видатним актором, мали спільну мету — боротися за свободу та гідність свого народу. Їхнє листування, що збереглося до наших днів, свідчить про глибоку повагу та підтримку один одного у творчості.

Творчість Шевченка про Щепкіна

У 1844 році Шевченко присвятив Щепкіну дві відомі поезії: "Заворожи мені, волхве" та "Чигрине, Чигрине". В цих творах поет висловлює своє захоплення талантом друга і прагнення до національної ідентичності. Особливо цікаво, що в листах до Щепкіна Шевченко використовував тільки українську мову, підкреслюючи свою національну гордість.

Зустріч у Нижньому Новгороді

Коли Шевченко повертався з заслання в 1857 році, він зустрівся з Щепкіним у Нижньому Новгороді. Ця зустріч була настільки емоційною, що поет присвятив нову поему "Неофіти" своєму другу. Він зазначив дату їхньої зустрічі в посвяті: "М. С. Щепкіну на пам’ять 24 грудня 1857 року".

Знайомство з Олдриджем

Ще одним цікавим аспектом є знайомство Шевченка з темношкірим актором Айрою Олдриджем. Олдридж був першим афроамериканським актором, який виступав у Європі і здобув популярність завдяки своїм ролям у п'єсах Шекспіра. Його виступи викликали великий інтерес і навіть страх серед російських акторок у Санкт-Петербурзі. Шевченко малював портрет Олдриджа, що свідчить про його захоплення цим талановитим артистом.

Ця історія підкреслює не лише культурний зв'язок між українськими митцями, але й їхнє прагнення до свободи і самовираження. Дружба Шевченка та Щепкіна є яскравим прикладом того, як мистецтво може об'єднувати людей різного походження і культури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Шевченко був душею компанії та зробив приголомшливу кар'єру. А його життя і творчість продовжують надихати людей на боротьбу за справедливість і права людини.

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