Два генії з кріпаків: режисер нагадав про дружбу Шевченка і Щепкіна

Це дві талановиті особистості, чиї долі були позначені тавром кріпацтва

Серед численних історій української культури XIX століття особливо вирізняється розповідь про дружбу двох видатних особистостей — поета Тараса Шевченка та актора Михайла Щепкіна. Їхні життєві шляхи, що розпочалися у кріпацтві, стали яскравим прикладом того, як талант і наполеглива праця можуть подолати соціальні бар'єри та створити непересічні культурні цінності.

Нещодавно в мережі про цю історію знов нагадав театральний режисер Іван Уривський. Ця дружба, що почалася в 40-х роках XIX століття, була не лише особистою, але й культурною, адже обидва діячі мали спільну долю — вони були кріпаками, які здобули свою свободу важкою працею.

Спільні корені та культурний контекст

Обидва діячі походили з кріпацького стану, що стало основою їхньої дружби. Шевченко, який здобув освіту завдяки своїм талантам, і Щепкін, який став видатним актором, мали спільну мету — боротися за свободу та гідність свого народу. Їхнє листування, що збереглося до наших днів, свідчить про глибоку повагу та підтримку один одного у творчості.

Творчість Шевченка про Щепкіна

У 1844 році Шевченко присвятив Щепкіну дві відомі поезії: "Заворожи мені, волхве" та "Чигрине, Чигрине". В цих творах поет висловлює своє захоплення талантом друга і прагнення до національної ідентичності. Особливо цікаво, що в листах до Щепкіна Шевченко використовував тільки українську мову, підкреслюючи свою національну гордість.

Зустріч у Нижньому Новгороді

Коли Шевченко повертався з заслання в 1857 році, він зустрівся з Щепкіним у Нижньому Новгороді. Ця зустріч була настільки емоційною, що поет присвятив нову поему "Неофіти" своєму другу. Він зазначив дату їхньої зустрічі в посвяті: "М. С. Щепкіну на пам’ять 24 грудня 1857 року".

Знайомство з Олдриджем

Ще одним цікавим аспектом є знайомство Шевченка з темношкірим актором Айрою Олдриджем. Олдридж був першим афроамериканським актором, який виступав у Європі і здобув популярність завдяки своїм ролям у п'єсах Шекспіра. Його виступи викликали великий інтерес і навіть страх серед російських акторок у Санкт-Петербурзі. Шевченко малював портрет Олдриджа, що свідчить про його захоплення цим талановитим артистом.

Ця історія підкреслює не лише культурний зв'язок між українськими митцями, але й їхнє прагнення до свободи і самовираження. Дружба Шевченка та Щепкіна є яскравим прикладом того, як мистецтво може об'єднувати людей різного походження і культури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Шевченко був душею компанії та зробив приголомшливу кар'єру. А його життя і творчість продовжують надихати людей на боротьбу за справедливість і права людини.