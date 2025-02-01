Меч Святослава и морской конек: по этому шеврону можно узнать элитное подразделение ВСУ (фото, видео)

Бойцы центра проходят сверхсложную подготовку

Не только обычные кони, но и морские "поселились" на шевронах украинских военных. И этот конек не простой. Он "живет" в знаках различия военных 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого.

"Телеграф" продолжает знакомить вас с шевронами украинских подразделений. Об этом вы не часто слышите в новостях, ведь большинство операций проводят тайно. Официальная нарукавная эмблема центра содержит изображение морского конька на фоне цвета "морская волна" с мечом Святослава Храброго. Морской конек символизирует скрытность и приспособленность к морской среде, а меч — отвагу и преданность военной службе.

Шеврон 73 морского центра СпП им кошевого атамана Антина Головатого

История подразделения

73-й морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого дислоцируется в Очакове Николаевской области и подчиняется Силам специальных операций ВСУ. Бойцы в центре — исключительно офицеры и контрактники. Их задачи – проводить разведоперации, диверсии, захватывать суда, береговые объекты, проводить подводное минирование и разминирование.

Бойцы 73 морского центра СпП им кошевого атамана Антина Головатого

История этого центра берет начало еще в советское время, когда действовала 17-я бригада спецназначения Черноморского флота. Именно ее бойцы первыми совершили прыжки с парашютом в водолазном снаряжении и десантировались без парашюта из сверхмалых высот. После распада СССР 10 апреля 1992 года бригада присягнула на верность Украине еще до официального разделения флота. Подразделение носит имя козацкого кошевого атамана Антина Головатого, командующего Черноморской козацкой флотилией.

Участие центра спецопераций в полномасштабном вторжении

Бойцы центра участвовали в операциях в Мариуполе вдоль Днепра. Но не только на море, но и на суше отличились спецназовцы. Они работали в Бахмуте, Курщине.

Боец 73 морского центра СпП им кошевого атамана Антина Головатого

Одной из важных боевых операций стал штурм острова Змеиный 7 июля 2022 года. Бойцы разминировали прибрежную зону, снабдив проход основной группы, обследовали местность и собрали данные о российской технике. На острове они установили украинские флаги. За эту и другие операции 24 августа 2022 подразделение получило отличие "За мужество и отвагу" от Президента Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно снайперу 73 морского центра СПП им. кошевого атамана Антона Головатого удалось установить мировой рекорд по дальности стрельбы. Он с расстояния 2710 метров уничтожил двух кафиров.