На шевроне 40-й бригады — знак князя, который первым в Украине применил артиллерию в бою (фото, видео)

Лозунг бригады "Громом и пламенем"

Украинские воинские части часто носят имена великих князей прошлого. 40-я отдельная артиллерийская бригада носит имя Великого князя Витовта.

Этот князь сыграл немаловажную роль в развитии украинских земель, способствуя их заселению и введению Магдебургского права в городах. Именно золотой княжеский знак является центральным элементом шеврона 40 ОАБр.

Шеврон 40 ОАБр

Также на нем изображены две пушки в знак принадлежности бригады к артиллерийским войскам. Это подчеркивает и красный фон части шеврона.

Однако князь Витовт известен не только своими политическими и военными достояниями. Именно с Витовтом связано первое документально подтвержденное упоминание о полевом применении артиллерии на территории современной Украины. Это произошло во время битвы на реке Ворскла в 1399 году. Интересен и тактический прием, который тогда использовали: пушки располагали под прикрытием повозок, откуда и вели огонь по противнику, обеспечивая защиту обслуги от вражеских атак.

Что известно о 40-м ОАБр имени Великого князя Витовта

Бригада была создана приказом Министерства обороны Украины 6 февраля 2015, а официальной датой ее рождения считается 25 мая того же года. За приблизительное выполнение задач и высокие показатели в боевой подготовке 23 августа 2020 года, по случаю 29-й годовщины независимости Украины, бригаде было присвоено почетное наименование "имени Великого князя Витовта". 24 сентября 2022 года указом Президента Украины Владимира Зеленского 40-я отдельная артиллерийская бригада была отмечена почетным знаком "За мужество и отвагу".

Связист 40-й ОАБр с шевроном в полевых цветах

Место дислокации бригады находится в Первомайске Николаевской области. С началом полномасштабного вторжения России бригада участвовала в обороне важных направлений на востоке Украины, в частности, Харькова, Изюма и Купянска.

Ранее "Телеграф" рассказывал о символике бригады, носящей имя гетмана Ивана Выговского. Он известен своей победой в битве Конотопа.