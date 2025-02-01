Меч Святослава і морський коник: по цьому шеврону можна впізнати елітний підрозділ ЗСУ (фото, відео)

Бійці центру проходять надскладну підготовку

Не тільки звичайні коні, а й морські "оселилися" на шевронах українських військових. І цей коник не прости. Він "живе" на знаках розрізнення військових 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.

"Телеграф" продовжує знайомити вас із шевронами українських підрозділів. Про цей ви не часто чуєте в новинах, адже більшість операцій проводять таємно. Офіційна нарукавна емблема центру містить зображення морського коника на фоні кольору "морська хвиля" із мечем Святослава Хороброго. Морський коник символізує прихованість і пристосованість до морського середовища, а меч — відвагу та відданість військовій службі.

Шеврон 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Історія підрозділу

73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого дислокується в Очакові Миколаївської області та підпорядковується Силам спеціальних операцій ЗСУ. Бійці центрі — виключно офіцери та контрактники. Їхні задачі — проводити розвідоперації, диверсії, захоплювати судна, берегові об’єкти, проводити підводне мінування та розмінування.

Бійці 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Історія цього центру бере початок ще в радянські часи, коли діяла 17-та бригада спецпризначення Чорноморського флоту. Саме її бійці першими здійснили стрибки з парашутом у водолазному спорядженні та десантувалися без парашута з надмалих висот. Після розпаду СРСР 10 квітня 1992 року бригада присягнула на вірність Україні ще до офіційного поділу флоту. Підрозділ носить ім'я козацького кошового отамана Антіна Головатого, командувача Чорноморської козацької флотилії.

Участь центру спецоперацій у повномасштабному вторгненні

Бійці центру брали участь у операціях в Маріуполі, вздовж Дніпра. Але не тільки на морі, а й на суші відзначились спецпризначенці. Вони працювали в Бахмуті, на Курщині.

Боєць 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Однією з важливих бойових операцій став штурм острова Зміїний 7 липня 2022 року. Бійці розмінували прибережну зону, забезпечивши прохід основної групи, обстежили місцевість та зібрали дані про російську техніку. На острові вони встановили українські прапори. За цю та інші операції 24 серпня 2022 року підрозділ отримав відзнаку "За мужність та відвагу" від Президента України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме снайперу 73 морського центру СпП ім. кошового отамана Антона Головатого вдалось встановити світовий рекорд з дальності стрільби. Він з відстані 2710 метрів знищив двох окупантів.