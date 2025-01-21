"Булаты" под знаком стального коня: о чем рассказывает шеврон легендарной Северской бригады

1-я отдельная танковая Северская бригада имеет на вооружении модернизированные танки Т-64БМ "Булат"

Все шевроны украинских защитников несут глубокое значение и многолетнюю историю. За каждым таким знаком – особый рассказ о боевом пути подразделения, его традициях и ценностях.

Новые нарукавные знаки начали появляться в Вооруженных Силах Украины еще в 2014 году, когда началась российская агрессия. "Телеграф" расскажет, что означает символика 1-й отдельной танковой Северской бригады.

На официальном нарукавном знаке танкистов-северян красуется стальной конь – символ преемственности традиций украинской армии. Цветовая гамма шеврона указывает на принадлежность к танковым войскам. Местом дислокации элитного подразделения является поселок Гончаровское Черниговской области.

1-я отдельная танковая Северская бригада занимает уникальное место в структуре Вооруженных сил Украины. Это единственное подразделение, имеющее на вооружении модернизированные танки Т-64БМ "Булат". Боевая мощь этих машин поражает: высокоточное оружие, современные управляемые ракеты "Комбат", мощные двигатели и надежные системы динамической защиты.

Свое название "Северская" бригада получила не случайно — в честь знаменитого историко-географического региона, где базируется подразделение. В составе Оперативного командования "Север" бригада с 2014 года стоит на защите Украины. Особую страницу в историю вписала во время полномасштабного российского вторжения 2022 года, мужественно защищая Чернигов.

Боевой потенциал бригады формируют танковые батальоны, механизированный батальон, мощная артиллерийская группа, разведывательные и инженерные подразделения. Кроме легендарных "Булатов", в боевом строю находятся танки Т-64БВ и другая техника, оснащенная современными средствами связи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что означает шеврон легендарной 93-й ОМБр. "Холодный Яр" — одно из самых боеспособных соединений Сухопутных войск ВСУ.