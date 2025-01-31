На шевроне – глава войска архангелов. Почему 114 бригада ТРО имеет такой символ (фото, видео)

Бригада была создана в 2018 году

Также крылатый шеврон, но не орел, как у десантников, а силы небесные. На шевроне 114 отдельной бригады ТРО центральным элементом является изображение архистратига Михаила. Термин "архистратиг" означает "глава святого воинства ангелов и архангелов".

Серебряный архистратиг Михаил на красном фоне символизирует Киевщину и указывает расположение подразделения. Другой весомый элемент шеврона – синяя суженная зубчатая полоса вверху означает принадлежность к силам терробороны. Это защитная стена.

Шеврон 114 ОБрТРО

Что известно о 114 отдельной бригаде ТРО

114 отдельная бригада территориальной обороны (114 ОБрТрО) входит в состав Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и отвечает за безопасность Киевской области. Ее формирование началось в сентябре 2018 во время учений батальона на Васильковщине, который стал основой для создания бригады. Подразделение подчиняется Региональному управлению "Север" Сил ТрО. 29 августа 2022 года командир бригады получил боевое знамя из рук генерала Валерия Залужного, тогдашнего Главнокомандующего ВСУ.

Командир бригады, полковник Сергей ОНУШКО, вручает награды

Во время полномасштабного вторжения бригада ТРО участвовала не только в боях за Киевщину (Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун). Бойцы отличились в битвах за Бахмут, Клищиевку, Соледар, Часов Яр, на Купянском направлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о символике 40-й отдельной территориальной бригады имени Великого князя Витовта. Он известен тем, что первым на территории современной Украины применил артиллерию в бою.