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Сколько дней в ТЦК рассматривают заявление для продления отсрочки от мобилизации

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Воинский учет
Воинский учет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юрист советует отправлять документы дополнительно по почте

Отсрочку от мобилизации нужно продолжать, когда ее срок истекает. Для обновления справки гражданин должен обратиться в ТЦК и СП с заявлением.

Территориальные центры комплектования осуществляют проверку на право продления отсрочки от мобилизации в течение пяти дней. Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил адвокат Юрий Айвазян, подробно разъяснив процесс продления отсрочки.

По его словам, если информация в государственных реестрах достаточно, отсрочка продлевается автоматически без дополнительных заявок.

Однако юрист советует не полагаться исключительно на электронные реестры и отправить документы в ТЦК по почте, чтобы минимизировать риск недоразумений.

Юрий Айвазян также рассказал, что проверка оснований для предоставления отсрочки длится около недели.

"Проверка оснований у военнообязанного отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период осуществляется в течение пяти дней", — отметил адвокат.

Напоминаем, что автоматически продлить отсрочку могут студенты и многодетные родители, имеющие трое и более детей, но если несовершеннолетние будут от одного отца и матери.

Следует учитывать, что родители должны быть официально зарегистрированы в качестве опекунов всех детей от одной матери.

Адвокаты отмечают, что не стоит рассчитывать на слово "автоматически" и самостоятельно обновлять свои данные в военном резерве. Для тех, кто подает документы впервые, личное присутствие в ТЦК обязательно.

Ранее "Телеграф" писал, при каких условиях могут снять с учета в ТЦК в 2025 году. Все военнообязанные, резервисты и призывники могут сняться с воинского учета, но при определенных обстоятельствах.

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#Мобилизация #ТЦК #Отсрочка от мобилизации