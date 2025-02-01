Беруть навіть з шизофренією. Журналісти провели нове розслідування щодо мобілізації

Такі випадки не поодинокі серед мобілізованих

В Україні деякі категорії громадян не підлягають призову, зокрема, за станом здоров’я. Це стосується і людей, у яких діагностовано шизофренію. Однак на практиці співробітники ТЦК не звертають уваги навіть на наявність підтверджених діагнозів у людей.

Журналісти "Слідство.Інфо" провели розслідування та з’ясували, як це відбувається. Вони поспілкувалися з військовим, якого мобілізували, незважаючи на наявність довідки про шизофренію, а також з офіцерами бойових бригад та військовослужбовців одного з ТЦК.

З чого все почалося

Головний герой розслідування — чоловік, у якого діагностовано шизофренію в параноїдальній формі. На початку повномасштабного вторгнення Росії він три місяці провів в окупованому Херсоні, де зазнав тортур з боку росіян. В результаті чоловік схуд на 40 кілограмів, а його стан здоров’я погіршився.

Його мобілізували у листопаді 2024 року в Одесі.

"Я говорив, показував їм довідки, вони казали, що будеш у частині вже їх показувати, нам треба план виконувати. Ну, я там навіть лікарів не бачив. ВЛК тільки на папірцях була, а по факту…", — розповідає потерпілий.

За словами організатора фонду "11 листопада" Романа Баклажова, це не перший випадок, коли ТЦК забирало саме цього чоловіка в "учєбку". У вересні того ж таки 2024 року сталася аналогічна історія, але тоді чоловіка протримали 5 днів у ТЦК і відпустили.

Що кажуть військові

У Хаджибейському ТЦК та СП міста Одеси, яке й займалося мобілізацією героя розслідування, ніяк не прокоментували ситуацію. В Одеському обласному ТЦК, а також Оперативному командуванні "Південь" також нічого не відповіли.

Тим часом один із військовослужбовців, якого після поранення направили працювати в ТЦК, розповів журналістам, як відбувається процес мобілізації. Він заявив, що на медкомісію "за спрощеною процедурою" пропускають чоловіків, які мали проблеми з військово-обліковими документами, або ж вони могли перебувати в розшуку.

"Людина може бути доставлена зранку і ввечері мати вже повністю пройдену ВЛК та бути з наказом на мобілізацію на якомусь розподільчому пункті. Люди проходять без черги, все в максимально спрощеному швидкому режимі. Сама ВЛК — це формальність, тобто ВЛК працює як телеграм-бот, який звіряє написані в документах діагнози людини з Наказом №402 і автоматично виставляє або придатність до військової служби, або придатність до ТЦК і тилових частин, або непридатність", — каже військовослужбовець.

Журналісти також поспілкувалися з офіцерами "бойових" підрозділів, щоправда, на умовах анонімності. Ті зізналися: вже не вперше стикаються з подібними випадками.

За словами військових, співробітники ТЦК привозять до них людей не лише із психічними захворюваннями, а й людей з алкогольною та іншою залежністю. Серед них чимало тих, хто на момент мобілізації просто не мав із собою документів, що підтверджують наявність діагнозів. Але навіть якщо вони є, ТЦК це не цікавить, кажуть офіцери.

"Найбільше запитань у мене саме до етапу первинного ВЛК під час мобілізації. Тобто там недостатньо дають часу людям. Як таке можливо, що людину сьогодні спіймали, за день вона пройшла ВЛК і на наступний день вона вже кудись їде. Їй не дали можливості ні принести свої попередні документи, ні дообстежитися. Це основна проблема. Так не має бути", — каже один з офіцерів.

Ще однією проблемою є корупція. Це стало можливим, тому що багато хто в Україні "купив" собі документи на відстрочку від мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують чоловіків з хворою спиною. Підставою для звільнення від призову можуть стати міжхребцеві грижі.