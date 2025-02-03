Працівників ТЦК хочуть змусити подавати декларації

Також депутатка розкритикувала законопроєкт про незаконну мобілізацію працівниками ТЦК

Депутатка Оксана Василевська-Смаглюк запропонувала запровадити обов'язкове декларування для працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це вона заявила у коментарі журналістам Новини.LIVE. За словами народної обраниці, важливо перевіряти майновий стан посадовців ТЦК через потенційні корупційні ризики.

"Коли ми одного, вибачте, б'ємо, запихуємо в бус, а іншого за $10 звільняємо, — це нечесно", — наголосила Василевська-Смаглюк.

Також вона розкритикувала законопроєкт про кримінальну відповідальність працівників ТЦК за незаконну мобілізацію, назвавши його популістським. На її думку, чинний Кримінальний процесуальний кодекс вже містить механізми покарання за фізичне насильство.

Нагадаємо, державні службовці, народні депутати України, та публічні посадові особи зобов'язані подавати щорічні електронні декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до законодавства про державну службу та закону про протидію корупції. Наразі декларування є обов'язковим елементом антикорупційного законодавства та має на меті забезпечення прозорості статків чиновників.

Раніше "Телеграф" також писав, що відома письменниця заявила про викрадення її сина працівниками ТЦК. Створено спеціальну комісію, яка вже розпочала збирання доказів та опитування свідків.