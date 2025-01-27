Судья и интересной декларацией: кто вынес резонансный приговор экс-главе Броварской РГА за жесткое ДТП (фото)

Зарплата судьи позволила ей заработать 1 165 788 гривен за год

Судья Броварского райсуда Татьяна Василенко, которая, по мнению некоторых украинцев, вынесла слишком мягкий приговор бывшему главе Броварской райгосадминистрации Владимиру Майбоженко по делу о пьяном ДТП, как оказалось, владеет немалым имуществом. В её распоряжении несколько частных домов, несколько автомобилей, а также немалая зарплата.

"Телеграф", ссылаясь на данные из декларации Татьяны Василенко, рассказывает о её состоянии. Отчитываясь за 2023 год, судья указала, что владеет жилым домом, площадью 110,3 м2, который она приобрела в 2014 году за 226 тысяч гривен. Он, вероятно, расположен на земельном участке, площадью 568 м2 за 127 тысяч гривен.

Кроме того, в распоряжении Василенко имеется еще один дом, площадью 62 м2, который она приобрела в 2021 году за 809 тысяч гривен. Он расположен на земельном участке, площадью 150 м2, приобретенном в том же году за 15 тысяч гривен.

Ездит судья на KIA SOUL 2016 года выпуска, который она купила в 2021 году за 310 тысяч гривен. А также на CHEVROLET BOLT EV 2021 года выпуска, который она купила уже в феврале 2024 года за 273 284 гривен.

Стоит отметить, что эта цена существенно ниже рыночной: в среднем такие CHEVROLET , по данным AUTО.RIA продают примерно за 15 — 20 тысяч долларов (в зависимости от состояния и комплектации).

Татьяна Василенко указала, что накопила 12 тысяч евро сбережений, а также еще имеет 62 тысячи гривен на банковском счете.

За позапрошлый год зарплата судьи позволила ей заработать 1 165 788 гривен. Также она получает алименты на двух своих детей Данила и Надежду (по 10 тысяч гривен "на руки" на ребенка и по 23 500 через Исполнительную службу).

Напомним, 26 апреля в Броварах Владимир Майбоженко проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. Тестирование показало содержание алкоголя в крови водителя 2,31 промилле – это в 10 раз больше, чем разрешено законом. Тогда пострадали четыре человека, среди которых ребенок.

В итоге Майбоженко получил штраф в размере 34 тысяч гривен. Также его на три года лишили права управлять автомобилем. Кроме этого, должностное лицо должно оплатить 31 432 грн на судебные экспертизы и другие судебные издержки. Автомобиль Volvo, который после совершения ДТП хранился на штрафплощадке, ему вернули. Такой приговор вызвал массу вопросов у общественности.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о Владимире Майбоженко.