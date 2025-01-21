На сохранение данных из "Дії" хотят потратить 125 миллионов: что известно о новом тендере

Для Дії должны создать индивидуальную облачную среду

Государственное предприятие "Дія" планирует потратить 125,4 миллиона гривен на создание и предоставление в пользование частного виртуального облака для обработки данных. Соответствующий тендер размещен на платформе Prozorro.

Согласно тендерной документации, компания-победитель должна предоставить в пользование отдельную индивидуальную облачную среду для обработки данных под названием "Частное виртуальное облако". Срок предоставления услуг составляет 11 месяцев, но не позднее 31 декабря 2025 года.

Прием предложений от потенциальных поставщиков продлится до 28 января 2025 года. После этого пройдет аукцион, где участники смогут предложить свои ценовые предложения.

ГП "Дія" подчиняется Министерству цифровой трансформации и расположено в Киеве по улице Деловой, 24. Ожидаемая стоимость закупки составляет 125 403 330 гривен с учетом НДС. Закупка производится по процедуре открытых торгов.

Справка. Частная облачная среда (Private Cloud) – это выделенная облачная инфраструктура, обслуживающая только одну организацию. В отличие от публичных облаков, где ресурсы распределяются между многими пользователями, частное облако обеспечивает полный контроль над данными и их размещением, более высокий уровень безопасности и соответствие регуляторным требованиям, возможность настройки под специфические потребности организации, а также гарантированную доступность ресурсов.

Также ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в городке на границе с Венгрией хотят потратить 200 млн на дороги. Однако в тендере есть странные детали.