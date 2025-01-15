Женщина отдала "Бреду Питту" 800 тысяч евро: мошенникам помог ИИ

Мошенники слали женщине убедительные фото и видео, созданные искусственным интеллектом

Во Франции женщина заплатила фальшивому Бреду Питту 830 тысяч евро. Мошенники искусно вытянули из нее деньги, воспользовавшись ее сомнениями в текущем браке, а также технологиями генерации фото и видео с помощью искусственного интеллекта.

Историей поделилось бельгийское издание 7sur7. Главная героиня сюжета, 53-летняя Анна, в течение двух лет хотела разойтись со своим мужем-миллионером и в поисках общения впервые зарегистрировалась в социальных сетях.

Там она познакомилась с "матерью Бреда Питта", которая рассказала, что ее сын мечтает познакомиться с женщиной вроде Анны. Далее она познакомила ее со "знаменитостью" и после этого все пошло по накатанной схеме, мошенники покорили сердце женщины, а заодно овладели ее кошельком.

"Я любила мужчину, с которым переписывалась. Он умел разговаривать с женщинами, все было очень продуманно. Его слова, стихи — я получала множество любовных посланий. Все, о чем может мечтать женщина, я получила от этого человека", — призналась Анна.

У женщины поначалу были сомнения в том, что она говорит со знаменитостью, однако мошенник смог ее переубедить с помощью изображений, созданных искусственным интеллектом. После этого злоумышленник сказал, что у него рак почки и попросил помочь ему с лечением, так как его счета были заблокированы из-за судов с Анжелиной Джоли.

Тем самым она перечислила ему несколькими траншами 830 тысяч евро. Подвох она заметила лишь после того, как в СМИ появились слухи, что настоящий Бред Питт встречается с Инес де Рамон. Однако на эти сомнения мошенники сгенерировали фейковый новостной видео сюжет, в котором "журналист" рассказывал о том, что на самом деле Питт встречается с Анной, а не с Рамон.

И лишь фотографии звездной пары заставили окончательно понять, что ее просто обманули. За это время Анна потеряла не только деньги, но также нескольких друзей, поссорилась с дочерью, совершила несколько попыток самоубийства и в конечном итоге попала в клинику, специализирующейся на лечении тяжелой формы депрессии.

Как сообщалось ранее, в Британии энтузиасты создали с помощью ИИ видео, на котором показали как будет выглядеть среднестатистический человек в 2055 году, если не откажется от вредного питания.