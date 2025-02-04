Пришел обновить данные? На тебе еще и повестку на ВВК: для кого предусмотрены изменения

Некоторые военнообязанные могут сразу обновить данные в ТЦК и пройти медосмотр

В Украине изменился порядок направления мужчин на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Теперь военнообязанные могут получить направление на медосмотр, если пришли в ТЦК для уточнения данных.

Такие изменения были внесены в постановление №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период" Кабинетом министров. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Поэтому, граждане, пришедшие актуализировать свои данные в ТЦК, могут сразу получить направление на ВВК, если они давно не проходили ее. Ранее это происходило так — человек мог прийти на медосмотр после вручения отдельной повестки, в которой указывалась причина вызова в ТЦК.

В то же время, согласно поправкам, теперь в "Резерв+" будут направляться электронные направления на ВВК. Однако по желанию военнообязанного электронную повестку могут напечатать на бумаге в ТЦК.

Кроме этих изменений, военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва не закончился, на ВВК не направляются. Но есть исключения, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту или самостоятельно изъявили желание пройти медосмотр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько будет действовать отсрочка от мобилизации в 2025 году. Некоторым она будет выдаваться до конца войны.