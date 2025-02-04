Поставка редкоземельных металлов в США: Зеленский ответил на слова Трампа

Добыча РЗМ является одним из пунктов "Плана победы"

Украина открыта к сотрудничеству с партнерами, которые заинтересованы в разработке залежей редкоземельных металлов. В том числе это касается и США.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает "РБК-Украина". По его словам, тема добычи ресурсов западными компаниями в Украине является одним из пунктов в "Плане победы".

"Мы открыты к тому, что все это (залежи полезных ископаемых, — ред.) может быть разработано с нашими партнерами, которые и помогают защитить нашу землю и толкают врага назад. Своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами", — сказал он.

По его словам, он обсуждал эту тему с президентом США Дональдом Трампом в сентябре прошлого года. При этом он подчеркнул, что если эти залежи окажутся под контролем россиян, то на оккупированные территории зайдут компании других стран — например, из Ирана или КНДР.

Как сообщалось ранее, Трамп 3 февраля сообщил, что заинтересован в поставках редкоземельных металлов из Украины в США в обмен на продолжение оказания помощи. Поскольку 60% рынка этих металлов контролируется Китаем, то для США может быть проблемно получать это сырье на фоне очередного витка торговой войны.

На территории Украины находится около 5% всех мировых запасов "критического сырья", что включает редкоземельные металлы, а также литий, титан и некоторые другие металлы. Общий их запас может оцениваться в 12 триллионов долларов. Впрочем, большая часть залежей не разработана и даже не разведана.