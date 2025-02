"Верните нам ядерное оружие": Зеленский высказался о безопасности Украины без НАТО (видео)

Интервью можно будет посмотреть на YouTube-канале журналиста

Владимир Зеленский дал 90-минутное интервью известному британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану, который сейчас работает в США. Президент Украины высказался по поводу ядерного оружия и вступления в НАТО.

Интервью выйдет во вторник, 4 февраля, на официальном YouTube-канале Пирса Моргана в 20.00 по киевскому времени. Об этом заявил журналист в своих соцсетях.

Британский журналист опубликовал несколько небольших отрывков из 90-минутного интервью с Владимиров Зеленским. Судя по кадрам, Пирс Морган успел обсудить с президентом Украины перспективы вступления нашей страны в НАТО, а также вопрос предоставления Украине ядерного оружия и ракет.

"Верните нам ядерное оружие и дайте нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию", — заявил Зеленский.

Таким образом он прокомментировал затягивание процесса вступления Украины в НАТО. По его словам, государство должно иметь мощные средства защиты чтобы противостоять агрессии со стороны РФ, если присоединение к альянсу откладывается и может занять десятилетия.

Также Зеленский заявил о том, что президент США Дональд Трамп пригласил его на свою инаугурацию, но просто ему "было не очень уместно приходить".

Сам же Пирс Морган так подписал анонс к интервью с Владимиром Зеленским: "Мировой эксклюзив. Сегодня я взял 90-минутное интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Оно было удивительно откровенным и содержательным".

Что известно о Пирсе Моргане

Пирс Морган родился 30 марта 1965 года. Он является известным британским британский журналистом и телеведущим.

Работает в газете для детей First News, где является главным редактором. С 17 января 2011 года ведёт телепередачу Piers Morgan Tonight на канале CNN.

На протяжении многих лет Морган был судьёй на телепроектах Britain’s Got Talent и America’s Got Talent. С 2014 по 2021 годы являлся главным ведущим программы Good Morning Britain вместе с Сюзанной Рид.

Морган также является победителем Celebrity Apprentice.

В Великобритании работал журналистом и редактором нескольких газет, включая The Sun, News of the World и The Daily Mirror. Написал восемь книг, в том числе три тома мемуаров.

