Психолог Светлана Чунихина проанализировала поведение президента Украины Владимира Зеленского во время интервью Лексу Фридману

Что с Зеленским, почему он так много матерился, давая интервью американскому подкастеру Лексу Фридману? Украинский президент в истерике? В гневе? Подыгрывает, как может, вкусам аудитории МАГА – ну так, как он их понимает?

Владимиру Зеленскому в целом свойственна спонтанность в высказываниях даже там, где это политически неуместно или опасно. Однако до недавнего времени он не давал себе волю материться. И вот теперь этот барьер взят. Что случилось?

Психологами описан такой феномен – фундаментальная ошибка атрибуции. Это разновидность когнитивных искажений, возникающая при оценке сложных ситуаций. Если мы наблюдаем за развитием событий со стороны, то мы фокусируемся на анализе особенностей личности и поведения непосредственных участников – в чем они правы, где ошиблись, как надо было действовать по-другому, чем спровоцировали, усугубили ситуацию или, реже, благодаря каким своим качествам справились на отлично. Если мы, наоборот, и есть те самые участники, то все наше внимание отдано анализу ситуации – что происходит, откуда взялось и как разрулить? Иными словами, сторонние наблюдатели слепы к ситуации, участники слепы к самим себе как части проблемы.

Нельзя сказать, что мы, три часа следившие за непринужденной беседой Зеленского и Фридмана на трех языках, являемся сторонними наблюдателями в этой войне. Но мы точно смотрим со стороны на процесс принятия политических решений, в котором президент – главное действующее лицо.

Поэтому так важно понять, в адеквате ли он. И так легко заподозрить, что нет.

Проблема еще в том, что у нас нет надежных референций, относительно которых мы могли бы зафиксировать психологическую норму в состоянии лидера страны, несколько лет ведущей кровавую войну за выживание с превосходящим по силе врагом. Никто подолгу и регулярно не беседовал на камеру, например, с Черчиллем в 1940 году. Или кувейтским эмиром Джабером III в 1991.

Единственное, что приходит в голову подходящего – интервью Михаила Саакашвили для ВВС 16 августа 2008 года, в разгар российской интервенции в Грузии. С интервью тогда, кажется, ничего не вышло, потому что в процессе Саакашвили позвонили по телефону с плохими новостями, и журналисты засняли, как президент Грузии в крайнем волнении жует свой галстук. Такая вот неожиданная утечка детской привычки справляться со стрессом. Чего это стоило репутации Саакашвили, нечего и говорить. В сети и сейчас можно найти сюжет независимого телеканала "Дождь" от 2 сентября 2011 года, где две журналистки весело рассказывают про новый товар, появившийся на полках грузинских магазинов – "Галстук съедобный реформаторский". В аннотации к продукту, если верить "Дождю", указано: поедание галстука побуждает аппетит к свободе и демократии. Это должно было поразвлечь зрителей независимого российского телеканала.

Мы теперь знаем, в отличие от аудитории российских телеканалов, что значит – жить в войне. Не зная, когда и как она закончится. Не зная цены, которую придется заплатить. Не знаем даже, что получим в итоге. Хорошо делать выводы о качестве решений и ментальной устойчивости политических лидеров, чья война уже закончена и ее итог широко известен. Те, кто выиграл, были мудрые и молодцы. Те, кто проиграл – слабые и недальновидные. Мы не знаем, в какую категорию попадет Владимир Зеленский. Не знает этого и он сам.

Потому ситуация, внутри которой он, как и все мы, находится и относительно которой принимает свои решения, крайне сложная. И, кажется, чем дальше, тем сложнее становится.

Пресс-конференция избранного Президента США Дональда Трампа от 7 января не оставляет никаких иллюзий в том, что с его приходом в Белый дом общий мировой хаос только усилится. Откровенно говоря, Трамп выглядит чистым маньяком от политики с его обещаниями аннексировать Канаду и Гренландию не исключено, что военным путем.

Украина сейчас попала в ситуацию, похожую на сюжет дешевого американского хоррора 1988 года "Маньяк полицейский". Девушка убегает от грабителей и в надежде обрести наконец защиту кидается к встречному офицеру полиции. А тот берет и начинает ее душить, потому что он по совместительству еще и серийный убийца.

В ситуации, когда главный союзник Украины в этой кровавой войне вот-вот распахнет объятия нашему врагу, чтобы слиться с ним в экстазе нового передела мира, как должен выглядеть и выражаться украинский президент – я, честно говоря, не знаю. Наверное, так, как Зеленский – очень уставшим и издерганным.

Но я знаю, о чем нам действительно следует его спрашивать, и спрашивать настойчиво: какие решения вы намерены принять в ситуации, когда объемы и надежность внешней поддержки украинской армии и экономики сильно просядут? А не почему вы материтесь. Это-то как раз понятно. Тут мы все сегодня президенты.