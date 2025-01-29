Зеленский назвал главную ошибку США, которая не позволила остановить Путина: главное из интервью

Зеленский сказал, что Украина никогда не признает оккупацию своих территорий

Владимир Зеленский дал интервью, в котором рассказал о ключевых ошибках США в сдерживании российской агрессии. Также президент Украины высказал свою позицию по поводу заявлений Дональда Трампа.

По словам украинского лидера, главной ошибкой предыдущей американской администрации стало отсутствие США в Нормандском формате. Зеленский уверен: если бы американская сторона присоединилась к переговорам, это могло бы заставить Путина пойти на мир. Его слова цитирует Foxnews.

Президент Украины положительно оценил риторику Дональда Трампа по отношению к Путину, назвав ее "справедливой и честной". "Это именно то, чего боится Путин", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось освободить 50% оккупированных территорий. В то же время, он подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупацию своих земель, а Путин не хочет прекращать войну.

Зеленский отметил необходимость усиления международного давления на Россию, особенно со стороны Китая. Это могло бы способствовать заключению мирного соглашения и обеспечению надежных гарантий безопасности Украины. Также немаловажную роль играют США. "Если у Трампа есть желание заставить Путина прийти в мир, он может это сделать. Я очень надеюсь, что потенциальное соглашение — это нечто большее, чем просто лист бумаги. Мы хотим, чтобы он был на стороне Украины".

По словам Зеленского, европейские партнеры понимают, что без американских гарантий безопасности какие-либо договоренности будут недостаточными, поскольку "Путин не боится Европы".

Также ранее "Телеграф" писал, о чем действительно могли говорить Путин и Байден в Женеве. Зеленский признался, что украинские власти знают не все подробности событий перед вторжением РФ.