"Поверніть нам ядерну зброю": Зеленський висловився про безпеку України без НАТО (відео)

Інтерв’ю можна буде подивитися на YouTube-каналі журналіста

Володимир Зеленський дав 90-хвилинне інтерв’ю відомому британському журналісту та телеведучому Пірсу Моргану, який зараз працює у США. Президент України висловився з приводу ядерної зброї та вступу до НАТО.

Інтерв’ю вийде у вівторок, 4 лютого, на офіційному YouTube каналі Пірса Моргана о 20.00 за київським часом. Про це заявив журналіст у своїх соцмережах.

Британський журналіст опублікував кілька невеликих уривків із 90-хвилинного інтерв’ю з Володимиром Зеленським. Судячи з кадрів, Пірс Морган встиг обговорити з президентом України перспективи вступу нашої країни до НАТО, а також надання Україні ядерної зброї та ракет.

"Поверніть нам ядерну зброю і дайте нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію", — заявив Зеленський.

Таким чином він прокоментував затягування процесу вступу України до НАТО. За його словами, держава повинна мати потужні засоби захисту, щоб протистояти агресії з боку РФ, якщо приєднання до альянсу відтерміновують і це може затягнутися на десятиліття.

Також Зеленський заявив про те, що президент США Дональд Трамп запросив його на свою інавгурацію, але просто йому "було не дуже доречно приходити".

Сам же Пірс Морган так підписав анонс до інтерв'ю з Володимиром Зеленським: "Світовий ексклюзив. Сьогодні я взяв 90-хвилинне інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського. Воно було напрочуд відвертим і змістовним".

Що відомо про Пірса Моргана

Пірс Морган народився 30 березня 1965 року. Він є відомим британським британським журналістом та телеведучим.

Працює у газеті для дітей First News, де є головним редактором. З 17 січня 2011 веде телепередачу Piers Morgan Tonight на каналі CNN.

Протягом багатьох років Морган був суддею на телепроектах Britain’s Got Talent та America’s Got Talent. З 2014 по 2021 рік був головним ведучим програми Good Morning Britain разом із Сюзанною Рід.

Морган також переможець Celebrity Apprentice.

У Великобританії працював журналістом та редактором кількох газет, включаючи The Sun, News of the World та The Daily Mirror. Написав вісім книг, у тому числі три томи мемуарів.

