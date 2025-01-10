О намерениях Путина, переговорах и усталости от войны: что Зеленский рассказал в интервью в Италии

По словам Зеленского, кремлевский диктатор хочет полностью влиять на европейский континент и мечтает полностью уничтожить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянскому телеканалу RaiNews24. В нем говорилось о российско-украинской войне, а также обсуждались вопросы обеспечения безопасности и оказания поддержки Украине со стороны союзников и партнеров, включая Италию.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Офиса президента Украины. Мы выбрали интересные моменты этой беседы.

О мирных переговорах

"Очень важно чтобы мир пришел. Мы хотим мира больше всех и это понятно, потому что мы теряем больше всех, прежде всего людей. И мы очень хотим. Но перед тем как о чем-то договариваться, очень важно чтобы это было не что-то, как я сказал. А чтобы это были серьезные гарантии безопасности для Украины и для всей Европы. Это защита Украины и гарантии безопасности, что Россия не вернется снова с агрессией, как это было после оккупации Крыма в 14-м, а затем 15-м годах. Так как Крым и Донбасс когда они оккупировали частично, все сказали: "Вот вам замороженный конфликт. Россия не придет и дальше будет только дипломатия Но оказалось, что Путин наврал. И оказалось, что реально Путин пришел уже с полномасштабной войной и убил десятки тысяч людей", – сказал Зеленский.

О гарантиях безопасности

"Америка безусловно имеет сильную позицию относительно оружия и экономики. Она ядерное государство и т.д. и она важна. Чтобы она давила на Россию и дала Украине вместе с Европой такие гарантии безопасности, чтобы Путин или кто-то после него так никогда и не пришел с войной против Украины", – объяснил президент Украины.

О намерениях Путина

"Путин хочет и всегда хотел уничтожить Украину полностью. Это – факт. Это его мечта – уничтожить нас полностью, оккупировать нас полностью и не нужно верить в другие сказки. И поэтому гарантии безопасности для Украины нужно дать такие, которые не позволят ему снова прийти с войной. Это наша мечта – в этом году получить такие гарантии и в этом году закончить войну. Мы будем делать для этого все", – рассказал глава государства.

Зеленский также объяснил, какая угроза существует для Европы и какова мотивация российского диктатора.

"Он точно придет в Европу. Смотрите, он хочет войти в историю таким человеком, который забирает земли, имеющего такое государство, которое никто не может победить. Это его больное желание – это факт на сегодня. Поэтому мы постоянно подчеркиваем: нельзя просто уступать Путину. Нужны гарантии безопасности. Да, нельзя просто признавать оккупацию территорий. Разумеется, юридически нельзя признать территории. Иначе он пойдет дальше в другие государства. И вы это увидите. Не дай Бог, но вы увидите – его желание именно такое. Это его цель – влиять полностью на европейский континент", – сказал украинский лидер.

Об усталости от войны

На вопрос журналиста, насколько Зеленский устал от войны, президент ответил, что просто не имеет права на усталость.

"Просто не имею права. Я должен это делать, я должен быть достойным своего народа, наших людей. Мы не имеем права уставать, мы обязательно отдохнем после окончания этой войны", – объяснил глава государства.

В этом же интервью Владимир Зеленский взбудоражил соцсети признанием. "Я такой же человек, как все. Нам всем было не просто", — сказал президент.