Есть два способа. Как лучше оформить отсрочку от мобилизации

Подать заявку онлайн можно в несколько кликов

Военнообязанные в Украине могут оформить отсрочку от мобилизации двумя способами. В частности, лично обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) или получить дистанционно через мобильное приложение "Резерв+".

Детальнее об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA". По его словам, оба способа равноценны с точки зрения законодательства.

"Отсрочка, оформленная через "Резерв+", имеет такую же юридическую силу, как и отсрочка, оформленная непосредственно через ТЦК", — подчеркнул юрист.

Отметим, что в "Резерв+" военнообязанные могут подать запрос на отсрочку в несколько кликов. После проверки данных результат отображается в приложении.

Напоминаем, кто может оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+":

люди с инвалидностью, имеющие действительное удостоверение о пенсии по инвалидности;

студенты, аспиранты, докторанты, продолжающие образование без перерыва (например, после бакалавра поступили на магистратуру, а после магистратуры – на программу PhD).

Также подать заявку на получение отсрочки могут многодетные родители, имеющие трое и более несовершеннолетних детей в одном браке.

Чтобы подать заявку онлайн, нужно:

Авторизоваться в приложении "Резерв+". Войти в меню, нажав оранжевый круг с тремя горизонтальными точками. Щелкните "Подать запрос на отсрочку". Дождаться проверки системой – если вы имеете право на отсрочку, статус будет отображен в вашем электронном военном учете.

Люди с инвалидностью получат отсрочку на 1 год или до истечения срока действия пенсионного удостоверения. А для студентов, аспирантов и докторантов отсрочка будет действовать до истечения срока военного положения, то есть 3 месяца или до прекращения статуса.

Ранее "Телеграф" писал, почему отсрочка от мобилизации может не отображаться в "Резерв+". Замминистра обороны рассказала, куда обращаться в таких случаях.