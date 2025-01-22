Укр

У "Резерв+" появилась "красная лента". Что она значит

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
511
Воинский учет
Воинский учет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Регулярное обновление статуса поможет избежать недоразумений

За нарушение правил воинского учета ТЦК и СП могут объявлять мужчин в розыск. Если военнообязанный гражданин подан в розыск, он может узнать об этом через мобильное приложение "Резерв+".

В приложении появится "красная лента" с соответствующей записью. Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Юрист объяснил, что система автоматически фиксирует нарушения и передает информацию в реестр. Если гражданин объявлен в розыск, в приложении "Резерв+" появляется "красная лента", которая сигнализирует об этом.

По словам адвоката, регулярная проверка статуса в приложении позволяет избежать недоразумений с правоохранительными органами и своевременно решить вопросы, связанные с воинским учетом.

Напоминаем, что во время военного положения и общей мобилизации представители ТЦК и полиции могут проверять военнообязанных мужчин военно-учетные документы. Украинцам лучше иметь при себе документы в бумажном виде и в электронном — в приложении "Резерв+", советуют юристы.

Данные в приложении синхронизированы с единым реестром военнообязанных. Система функционирует на 99%, но рекомендуют регулярно обновлять документ во избежание ошибок или недоразумений.

Обновить данные очень легко. Нужно только нажать кнопку "Резерв+", и вся информация о военно-учетном документе сразу обновится до актуальной.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если вас подали в розыск ТЦК. После обновления данных вас может ожидать "сюрприз".

Теги:
#Розыск #Мобилизация #ТЦК #Резерв+