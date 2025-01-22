У "Резерв+" появилась "красная лента". Что она значит

Регулярное обновление статуса поможет избежать недоразумений

За нарушение правил воинского учета ТЦК и СП могут объявлять мужчин в розыск. Если военнообязанный гражданин подан в розыск, он может узнать об этом через мобильное приложение "Резерв+".

В приложении появится "красная лента" с соответствующей записью. Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Юрист объяснил, что система автоматически фиксирует нарушения и передает информацию в реестр. Если гражданин объявлен в розыск, в приложении "Резерв+" появляется "красная лента", которая сигнализирует об этом.

По словам адвоката, регулярная проверка статуса в приложении позволяет избежать недоразумений с правоохранительными органами и своевременно решить вопросы, связанные с воинским учетом.

Напоминаем, что во время военного положения и общей мобилизации представители ТЦК и полиции могут проверять военнообязанных мужчин военно-учетные документы. Украинцам лучше иметь при себе документы в бумажном виде и в электронном — в приложении "Резерв+", советуют юристы.

Данные в приложении синхронизированы с единым реестром военнообязанных. Система функционирует на 99%, но рекомендуют регулярно обновлять документ во избежание ошибок или недоразумений.

Обновить данные очень легко . Нужно только нажать кнопку "Резерв+", и вся информация о военно-учетном документе сразу обновится до актуальной.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если вас подали в розыск ТЦК. После обновления данных вас может ожидать "сюрприз".