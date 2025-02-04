Военный билет за несколько минут: как сгенерировать документ в "Резерв+"

Скачать приложение можно на любой смартфон

В Украине вводят цифровые решения для военнообязанных. Теперь получить копию военно-учетного документа стало гораздо проще.

Электронный военный билет можно сгенерировать в мобильном приложении "Резерв+", и он имеет такую же юридическую силу, как бумажный вариант. "Телеграф" рассказывает, как быстро получить документ онлайн через мобильное приложение.

Для начала приложение нужно скачать для iOS приложение доступное в App Store, для Android — в Google Play.

После установки необходимо авторизоваться через BankID.

Затем следует подтвердить или уточнить личные данные:

номер телефона,

адрес проживания,

e-mail.

На следующем экране можно проверить данные, а затем настроить вход в приложение.

Установите пароль, настройте FaceID или отпечаток пальца для удобного и безопасного доступа к приложению.

Приложение синхронизируется с Реестром призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". После авторизации вы получите доступ к:

ФИО, даты рождения, ИНН;

информации о бронировании или отсрочке (при наличии);

результатов прохождения медкомиссии и пригодности/непригодности к службе;

военно-учетной специальности и других важнейших данных.

Замена ТЦК в смартфоне

"Резерв+" позволяет:

обновлять данные без визита в ТЦК;

создавать электронные копии военных документов;

просматривать статус и сроки мобилизации или отсрочки.

Также некоторые категории граждан могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение. Речь идет о людях с инвалидностью, студентах и аспирантах, многодетных родителях.

Напоминаем, что недавно у "Резерв+" появились электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК). Эта функция позволяет получить направление без личного визита в ТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" писал, что Минобороны готовит масштабные изменения в ТЦК и ВВК. Планируют убрать необходимость приходить именно в тот территориальный центр комплектования, где человек стоит на учете.