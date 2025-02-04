Военный билет за несколько минут: как сгенерировать документ в "Резерв+"
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Скачать приложение можно на любой смартфон
В Украине вводят цифровые решения для военнообязанных. Теперь получить копию военно-учетного документа стало гораздо проще.
Электронный военный билет можно сгенерировать в мобильном приложении "Резерв+", и он имеет такую же юридическую силу, как бумажный вариант. "Телеграф" рассказывает, как быстро получить документ онлайн через мобильное приложение.
Для начала приложение нужно скачать для iOS приложение доступное в App Store, для Android — в Google Play.
После установки необходимо авторизоваться через BankID.
Затем следует подтвердить или уточнить личные данные:
- номер телефона,
- адрес проживания,
- e-mail.
На следующем экране можно проверить данные, а затем настроить вход в приложение.
Установите пароль, настройте FaceID или отпечаток пальца для удобного и безопасного доступа к приложению.
Приложение синхронизируется с Реестром призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". После авторизации вы получите доступ к:
- ФИО, даты рождения, ИНН;
- информации о бронировании или отсрочке (при наличии);
- результатов прохождения медкомиссии и пригодности/непригодности к службе;
- военно-учетной специальности и других важнейших данных.
Замена ТЦК в смартфоне
"Резерв+" позволяет:
- обновлять данные без визита в ТЦК;
- создавать электронные копии военных документов;
- просматривать статус и сроки мобилизации или отсрочки.
Также некоторые категории граждан могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение. Речь идет о людях с инвалидностью, студентах и аспирантах, многодетных родителях.
Напоминаем, что недавно у "Резерв+" появились электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК). Эта функция позволяет получить направление без личного визита в ТЦК и СП.
Ранее "Телеграф" писал, что Минобороны готовит масштабные изменения в ТЦК и ВВК. Планируют убрать необходимость приходить именно в тот территориальный центр комплектования, где человек стоит на учете.