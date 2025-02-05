Є два способи. Як краще оформити відстрочку від мобілізації

Подати заявку онлайн можна у кілька кліків

Військовозобов’язані в Україні можуть оформити відстрочку від мобілізації два способи. Зокрема, особисто звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) або отримати дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+".

Детальніше про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". За його словами, обидва способи є рівноцінними з погляду законодавства.

"Відстрочка, оформлена через "Резерв+", має таку ж саму юридичну силу, як і відстрочка, оформлена безпосередньо через ТЦК", — підкреслив юрист.

Зазначимо, що у "Резерв+" військовозобов’язані можуть подати запит на відстрочку у кілька кліків. Після перевірки даних результат відображається в застосунку.

Нагадуємо, хто може оформити відстрочку від мобілізації у "Резерв+":

люди з інвалідністю, які мають дійсне посвідчення про пенсію по інвалідності;

студенти, аспіранти, докторанти, які продовжують освіту без перерви (наприклад, після бакалавра вступили на магістратуру, а після магістратури – на програму PhD).

Також подати заявку для отримання відстрочки можуть багатодітні батьки, які мають троє і більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі.

Щоб подати заявку онлайн, потрібно:

Авторизуватися у застосунку "Резерв+". Увійти в меню, натиснувши оранжеве коло з трьома горизонтальними крапками. Натиснути "Подати запит на відстрочку". Дочекатися перевірки системою – якщо ви маєте право на відстрочку, статус буде відображено у вашому електронному військовому обліку.

Люди з інвалідністю отримають відстрочку на 1 рік або до закінчення терміну дії пенсійного посвідчення. А для студентів, аспірантів та докторантів відстрочка буде діяти до завершення строку воєнного стану, тобто 3 місяці, або до припинення статусу.

Раніше "Телеграф" писав, чому відстрочка від мобілізації може не відображатися у "Резерв+". Заступниця міністра оборони розповіла, куди звертатися у таких випадках.