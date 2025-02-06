В "Резерв+" можно сгенерировать электронное направление на ВВК: как это работает
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Уведомление придет в течение суток
В мобильном приложении "Резерв+" появились электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК). Теперь за направлением необязательно обращаться в территориальный центр комплектования (ТЦК).
В Министерстве обороны объяснили, как сгенерировать электронное направление. В "Резерв+" достаточно авторизоваться и подать запрос — и в течение суток получить уведомление со всеми необходимыми деталями:
- номером и датой регистрации направления;
- адресом медицинского учреждения;
- именем руководителя ТЦК, подписавшего документ.
Кому доступна услуга
Электронное направление доступно только для военнообязанных, которые самостоятельно хотят пройти медосмотр для определения пригодности к военной службе. Это не касается тех, кто уже получил повестку на прохождение ВВК.
Что делать после прохождения ВВК
Все результаты медицинского осмотра автоматически передаются в реестр "Оберег". Информация обновляется в военно-учетном документе в "Резерв+", поэтому дополнительный визит в ТЦК не требуется.
Что будет, если не явиться на ВВК
Электронное направление остается активным в приложении в течение 30 дней. Если человек не явился на осмотр в этот период, нужно подать новый запрос.
Важно знать
Как отмечают в Минобороны, электронные направления — исключительно добровольная услуга, инициированная пользователем.
Повестки на прохождение ВВК остаются бумажными и отправляются по почте.
Также в министерстве добавили, что люди со статусом "ограниченно пригодный" обязаны пройти повторный осмотр в установленные законом сроки, даже если имеют бронирование или отсрочку.
Ранее "Телеграф" писал, будут ли штрафовать "ограниченно пригодных", которые не прошли ВВК. В Украине до сих пор не ясно, действительно ли они обязаны проходить повторную медкомиссию или это только рекомендация.