В "Резерв+" можно сгенерировать электронное направление на ВВК: как это работает

Уведомление придет в течение суток

В мобильном приложении "Резерв+" появились электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК). Теперь за направлением необязательно обращаться в территориальный центр комплектования (ТЦК).

В Министерстве обороны объяснили, как сгенерировать электронное направление. В "Резерв+" достаточно авторизоваться и подать запрос — и в течение суток получить уведомление со всеми необходимыми деталями:

номером и датой регистрации направления;

адресом медицинского учреждения;

именем руководителя ТЦК, подписавшего документ.

Иллюстративное изображение электронного направления

Кому доступна услуга

Электронное направление доступно только для военнообязанных, которые самостоятельно хотят пройти медосмотр для определения пригодности к военной службе. Это не касается тех, кто уже получил повестку на прохождение ВВК.

Что делать после прохождения ВВК

Все результаты медицинского осмотра автоматически передаются в реестр "Оберег". Информация обновляется в военно-учетном документе в "Резерв+", поэтому дополнительный визит в ТЦК не требуется.

Что будет, если не явиться на ВВК

Электронное направление остается активным в приложении в течение 30 дней. Если человек не явился на осмотр в этот период, нужно подать новый запрос.

Важно знать

Как отмечают в Минобороны, электронные направления — исключительно добровольная услуга, инициированная пользователем.

Повестки на прохождение ВВК остаются бумажными и отправляются по почте.

Также в министерстве добавили, что люди со статусом "ограниченно пригодный" обязаны пройти повторный осмотр в установленные законом сроки, даже если имеют бронирование или отсрочку.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли штрафовать "ограниченно пригодных", которые не прошли ВВК. В Украине до сих пор не ясно, действительно ли они обязаны проходить повторную медкомиссию или это только рекомендация.