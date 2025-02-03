Идти в ТЦК необязательно. Как получить направление на ВВК онлайн
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Юристы рассказали, что должно прийти после одобрения запроса
В мобильном приложении "Резерв+" появилось электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВВК). Эта функция позволяет получить направление без личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Электронное направление позволяет подать запрос на прохождение ВВК онлайн без необходимости получения бумажного документа. Все данные будут доступны в цифровом формате через "Резерв+", рассказывают юристы компании "INSEININ".
Чтобы получить направление через "Резерв+", нужно:
- Загрузить приложение из App Store или Google Play;
- Пройти авторизацию через электронную подпись или BankID;
- Задать запрос в разделе "ВВК", указав необходимые личные данные;
- Ожидать подтверждения от руководителя ТЦК.
После принятия запроса в приложении появится:
- уникальный номер направления;
- адрес медицинского учреждения для прохождения ВВК;
- подпись руководителя ТЦК, подтверждающего официальность документа.
Кто может воспользоваться электронным направлением
Сейчас услуга доступна только гражданам, которые самостоятельно инициируют прохождение ВВК. В перспективе она станет доступна и для тех, кто получил повестку, отмечают юристы.
Также они добавляют, если возникнут проблемы с направлением, может потребоваться личный визит в ТЦК.
Важно отметить, что подать запрос можно из любого места, даже из-за границы. Однако выбрать медицинское учреждение самостоятельно нельзя – его определяет система.
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