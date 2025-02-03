Укр

Идти в ТЦК необязательно. Как получить направление на ВВК онлайн

Автор
Каролина Терещенко
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Электронное направление на медосмотр
Электронное направление на медосмотр. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юристы рассказали, что должно прийти после одобрения запроса

В мобильном приложении "Резерв+" появилось электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВВК). Эта функция позволяет получить направление без личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Электронное направление позволяет подать запрос на прохождение ВВК онлайн без необходимости получения бумажного документа. Все данные будут доступны в цифровом формате через "Резерв+", рассказывают юристы компании "INSEININ".

Чтобы получить направление через "Резерв+", нужно:

  • Загрузить приложение из App Store или Google Play;
  • Пройти авторизацию через электронную подпись или BankID;
  • Задать запрос в разделе "ВВК", указав необходимые личные данные;
  • Ожидать подтверждения от руководителя ТЦК.

После принятия запроса в приложении появится:

  • уникальный номер направления;
  • адрес медицинского учреждения для прохождения ВВК;
  • подпись руководителя ТЦК, подтверждающего официальность документа.

Кто может воспользоваться электронным направлением

Сейчас услуга доступна только гражданам, которые самостоятельно инициируют прохождение ВВК. В перспективе она станет доступна и для тех, кто получил повестку, отмечают юристы.

Также они добавляют, если возникнут проблемы с направлением, может потребоваться личный визит в ТЦК.

Важно отметить, что подать запрос можно из любого места, даже из-за границы. Однако выбрать медицинское учреждение самостоятельно нельзя – его определяет система.

Ранее "Телеграф" писал, может ли "ограниченно пригодный" мужчина попасть в розыск, если не пройдет ВВК. В ТЦК рассказали, какие документы брать с собой на медосмотр.

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#Мобилизация #ВВК #Резерв+