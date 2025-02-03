Идти в ТЦК необязательно. Как получить направление на ВВК онлайн

Юристы рассказали, что должно прийти после одобрения запроса

В мобильном приложении "Резерв+" появилось электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВВК). Эта функция позволяет получить направление без личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Электронное направление позволяет подать запрос на прохождение ВВК онлайн без необходимости получения бумажного документа. Все данные будут доступны в цифровом формате через "Резерв+", рассказывают юристы компании "INSEININ".

Чтобы получить направление через "Резерв+", нужно:

Загрузить приложение из App Store или Google Play;

Пройти авторизацию через электронную подпись или BankID;

Задать запрос в разделе "ВВК", указав необходимые личные данные;

Ожидать подтверждения от руководителя ТЦК.

После принятия запроса в приложении появится:

уникальный номер направления;

адрес медицинского учреждения для прохождения ВВК;

подпись руководителя ТЦК, подтверждающего официальность документа.

Кто может воспользоваться электронным направлением

Сейчас услуга доступна только гражданам, которые самостоятельно инициируют прохождение ВВК. В перспективе она станет доступна и для тех, кто получил повестку, отмечают юристы.

Также они добавляют, если возникнут проблемы с направлением, может потребоваться личный визит в ТЦК.

Важно отметить, что подать запрос можно из любого места, даже из-за границы. Однако выбрать медицинское учреждение самостоятельно нельзя – его определяет система.

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