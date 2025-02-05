Можно выдохнуть? Депутат рассказал, будут ли штрафовать "ограниченно пригодных", которые не прошли ВВК

В ближайшее время Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект

Граждане, ранее "ограниченно пригодные", должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля 2025 года. Тех, кто не успел пройти ВВК, не будут штрафовать или объявлять в розыск.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире телеканала "Киев24". По его словам, есть соответствующее указание к территориальным центрам комплектования (ТЦК) пока не предпринимать никаких действий против "ограниченно пригодных" военнообязанных.

Однако это возможно при условии, если у них есть все необходимые документы, подтверждающие их статус, добавляет депутат.

Что известно о переносе сроков

Федиенко отметил, что, скорее всего, в ближайшее время Верховная Рада примет законопроект, которым срок прохождения повторного ВВК будет продлен до 5 июня 2025 года.

Напомним, юрист общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева прокомментировала и возможные санкции в том случае, если человек не успеет пройти ВВК в определенные сроки. Она отметила, что ответственность зависит от того, будет ли зафиксировано нарушение правил воинского учета .

"На улице привлечь к административной ответственности вас не могут. Будет штраф или нет, все зависит от формулировки. Если примут законопроект 12457, согласно законодательству, законы, которые изменяют и смягчают ответственность, имеют обратную силу во времени. То есть, например, у ограниченно пригодного лица до 25 лет такой обязанности пройти ВВК не будет. Согласно правилам воинского учета, такое лицо не нарушило и никакие санкции к нему применены не будут. Если этот законопроект не примут или лицо будет старше 25 лет, то обязанность пройти ВВК до определенных сроков остается. Если она его не выполнит, тогда можно говорить об ответственности и применении санкций", — добавила юрист.

Юрист также подчеркнула, что во избежание недоразумений и возможных последствий лучше пройти осмотр. В то же время, по ее словам, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №12457, который предлагает четко определить обязанность "ограниченно пригодных" лиц повторно пройти ВВК и перенести сроки выполнения этой обязанности.

Ранее "Телеграф" писал, как получить электронное направление на ВВК в "Резерв+". Эта функция позволяет получить направление без личного визита в ТЦК и СП.