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Могут ли вам отказать в отсрочке без актуального заключения ВВК

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Воинский учет
Воинский учет. Фото Коллаж "Телеграфа"

ТЦК можно направить на медосмотр, но по определенным обстоятельствам

Процедура получения отсрочки и прохождения медкомиссии – это два разных процесса, которые не напрямую связаны между собой. Поэтому гражданину не могут отказать в предоставлении отсрочки от мобилизации только из-за отсутствия актуального заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом заявила адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, в ТЦК и СП не имеют права отказывать в принятии заявления на отсрочку из-за непрохождения ВВК.

В то же время существует только одно основание для отказа – если заявитель не предъявил военно-учетный документ (бумажный или электронный).

"Даже неполнота пакета документов не может быть основанием для отказа в принятии заявления", — отмечает Тарасенко.

Также комиссия ТЦК не может останавливать рассмотрение заявления о предоставлении отсрочки до завершения процедуры прохождения ВВК, подчеркивает юрист.

"Вместо этого ТЦК и СП может направить на ВВК после принятия заявления на отсрочку (но до завершения рассмотрения заявления) — но только тех, кто ограниченно пригодным или временно непригодным с истечением срока временной непригодности", — добавила адвокат.

Напомним, что отсрочка от мобилизации, на которую имеет право определенная категория военнообязанных, должна оформляться только при наличии военно-учетного документа.

Все мужчины, желающие оформить отсрочку, должны обратиться в районный ТЦК и СП с заявлением на отсрочку и документами, подтверждающими их право на нее.

Согласно постановлению Кабмина, прием документов на отсрочку может состояться при наличии письменного или электронного военно-учетного документа. Если этого документа нет, то ТЦК имеет полное право отказать в предоставлении отсрочки.

Ранее "Телеграф" писал, сколько дней в ТЦК рассматривают заявление для продления отсрочки от мобилизации. Юрист советует присылать документы по почте.

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#Мобилизация #ВВК #Отсрочка от мобилизации