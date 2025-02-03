Могут ли вам отказать в отсрочке без актуального заключения ВВК

ТЦК можно направить на медосмотр, но по определенным обстоятельствам

Процедура получения отсрочки и прохождения медкомиссии – это два разных процесса, которые не напрямую связаны между собой. Поэтому гражданину не могут отказать в предоставлении отсрочки от мобилизации только из-за отсутствия актуального заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом заявила адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, в ТЦК и СП не имеют права отказывать в принятии заявления на отсрочку из-за непрохождения ВВК.

В то же время существует только одно основание для отказа – если заявитель не предъявил военно-учетный документ (бумажный или электронный).

"Даже неполнота пакета документов не может быть основанием для отказа в принятии заявления", — отмечает Тарасенко.

Также комиссия ТЦК не может останавливать рассмотрение заявления о предоставлении отсрочки до завершения процедуры прохождения ВВК, подчеркивает юрист.

"Вместо этого ТЦК и СП может направить на ВВК после принятия заявления на отсрочку (но до завершения рассмотрения заявления) — но только тех, кто ограниченно пригодным или временно непригодным с истечением срока временной непригодности", — добавила адвокат.

Напомним, что отсрочка от мобилизации, на которую имеет право определенная категория военнообязанных, должна оформляться только при наличии военно-учетного документа.

Все мужчины, желающие оформить отсрочку, должны обратиться в районный ТЦК и СП с заявлением на отсрочку и документами, подтверждающими их право на нее.

Согласно постановлению Кабмина, прием документов на отсрочку может состояться при наличии письменного или электронного военно-учетного документа. Если этого документа нет, то ТЦК имеет полное право отказать в предоставлении отсрочки.

Ранее "Телеграф" писал, сколько дней в ТЦК рассматривают заявление для продления отсрочки от мобилизации. Юрист советует присылать документы по почте.