"У меня нет здоровья": суд не поверил и дал реальный срок за неявку в ТЦК

Мужчина повторно прошел ВЛК

Уклонение от мобилизации в Украине может быть наказано не только штрафом и блокированием банковских счетов, но и заключением. Так, суд Хмельницкой области приговорил мужчину к 3 годам тюрьмы.

Об этом свидетельствуют данные из портала Единого государственного реестра судебных решений. По данным суда, мужчина получил повестку от территориального центра комплектования (ТЦК) в сентябре 2024 года.

Согласно документу гражданин должен был явиться в указанное ведомство, но не сделал этого. В ходе следствия уважительной причины для нарушения закона о мобилизации не было обнаружено.

"Военнообязанный прошел медицинский осмотр и согласно справке военно-врачебной комиссии (ВВК) признан годным к военной службе. Он собственноручно 04.09.2024 засвидетельствовал своей подписью получение повестки о его вызове на 12:00 ч 04.09.2024 в ТЦК", — говорится в постановлении суда.

В ходе заседания суд установил, что мужчина намеренно не явился в ТЦК и нарушил закон. Он также не сообщил о наличии уважительной причины неявки.

"Указанными действиями обвиняемый совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ст.336УК Украины уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период", — говорится в документе.

Во время заседания суда подозреваемый признал свою вину, но подчеркнул, что не согласен с заключением врачебной комиссии, поскольку он болеет и считает себя неспособным идти в армию. На фоне этого была проведена еще одна врачебная комиссия, мужчину признали годным.

"Особу признать виновным по ст. 336 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы", — постановил суд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что врача осудили за фотографирование блокпостов ТЦК.