Помогла ошибка в повестке: мужчину оштрафовали за неявку в ТЦК, но суд отменил наказание

Данные военнообязанного были актуальны

В Хмельницкой области мужчина обратился в суд, чтобы обжаловать штраф в 17 тысяч гривен, наложенный на него ТЦК за неявку по повестке. Истец выиграл дело.

Суд отменил постановление. Об этом стало известно по решению суда, опубликованному после рассмотрения дела в порядке упрощенного искового производства.

Причиной отмены штрафа стала ошибка в адресе, по которому была отправлена повестка. Как установил суд, адрес, указанный в повестке, не соответствовал фактическому месту жительства лица, хотя актуальные данные имелись в ТЦК. Повестка вернулась с отметкой о неправильном или отсутствующем адресе.

Суд подчеркнул, что надлежащим подтверждением сообщения о вызове в ТЦК является личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения или информация от почтового оператора о вручении или отказе от получения. По этому делу такие подтверждения не были предоставлены.

Учитывая эти обстоятельства, суд признал отсутствие достаточных доказательств нарушения и отменил постановление о наложении штрафа, закрыв дело. Кроме того, было решено взыскать с ТЦК в пользу истца судебные издержки в размере 605,60 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что мужчина получил штраф за неявку в ТЦК, но повестки не было. Что решил суд.