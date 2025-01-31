Отец троих детей отказался от повестки, потому что очень боялся: что решил суд
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Мужчина не оформил отсрочку должным образом
В Житомирской области суд признал виновным местного жителя по делу об уклонении от мобилизации. Мужчина прошел медкомиссию, а затем отказался от "боевой" повестки.
Это стало известно из Единого реестра судебных решений. Как установило следствие, обвиняемый 43-летний житель получил повестку 7 мая 2024 года.
Военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его пригодным к службе, однако мужчина отказался от мобилизационного распоряжения и в письменном виде заверил свой отказ от призыва.
На суде мужчина признал вину. Он объяснил, что не имеет военного опыта, никогда не проходил службу и не умеет обращаться с оружием. Также отметил, что имеет проблемы со здоровьем. Добавил, что очень боится и не способен лишить человека жизни.
Кроме этого он сообщил, что содержит трех несовершеннолетних детей, однако не предоставил соответствующие документы на момент вручения повестки. Просил суд не назначать суровое наказание и не лишать его свободы.
Суд, изучив все доказательства, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины ("Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации").
Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.
Ранее "Телеграф" писал, что суд нелепо наказал мужчину, который за деньги оформлял инвалидность в Киеве. За свою "помощь" мужчина просил кругленькую сумму.