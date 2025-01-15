Повестку не получал, но штраф за неявку в ТЦК выписали. Что решил суд

Мужчина своевременно обновил свои учетные данные

Житель Харькова обратился в суд, чтобы оспорить штраф в 17 тысяч гривен, наложенный на него ТЦК за неявку по повестке. Мужчина выиграл дело.

Об этом стало известно из открытого реестра судебных решений. Истец утверждал, что начальник ТЦК грубо нарушил требования статей 278, 279 КУоАП, поскольку при рассмотрении дела об административном правонарушении не предоставил мужчине возможность воспользоваться своими правами. В частности, ему не разъяснили его права, а также не были выяснены все обстоятельства направления повестки, правильности способа оповещения о явке в ТЦК, уважительности причин неявки по вызову.

В постановлении указано, что мужчина 29 декабря 2024 года не явился по вызову в срок и место, указанные в повестке. Истец отметил, что он своевременно уточнил свои учетные данные, но до 29.11.2024 они не изменились.

Мужчина добавил, что по адресу его места регистрации и проживания, а также по электронному адресу никаких сообщений или повесток о вызове в ТЦК не поступало. Также ему никто не звонил по телефону, приглашая в ТЦК. О том, что он якобы проигнорировал повестку, мужчина узнал 17 декабря от участкового инспектора полиции и в тот же день явился в ТЦК.

Истец просил суд удовлетворить его исковые требования и рассмотреть дело без его участия. Представитель ответчика на судебное заседание не явился.

Суд установил, что постановление о штрафе не содержит ссылок на доказательства, подтверждающие получение истцом повестки о вызове. Более того, учитывая отсутствие в деле доказательств отправки на адрес места жительства истца надлежащим образом оформленной повестки, у суда возникло обоснованное сомнение в том, что эта повестка вообще существовала. Также нет доказательств по поводу отправки ее мужчине в надлежащей форме.

На основании установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что постановление о штрафе за неявку по повестке в этом случае является незаконным. Суд удовлетворил иск мужчины и признал противоправными действия начальника ТЦК. Постановление о штрафе, наложенном на истца, было отменено.

Также суд принял решение за счет бюджетных ассигнований взыскать с ТЦК расходы истца по уплате судебного сбора за подачу искового заявления. Речь идет о 1 211 гривнах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Яворовский районный суд Львовской области принял решение по делу жителя Харьковской области, который пошел в СЗЧ (самовольное оставление части) и отсутствовал на службе полгода. Мужчина получил несколько лет лишения свободы.