"Усталость" от войны – не главное. Почему украинцы не стоят в очередях в ТЦК на мобилизацию

Успехи ВСУ на поле боя могут улучшить настроения в обществе

В начале широкомасштабного вторжения РФ украинцы стояли в очередях в военкоматы, а сейчас уже немногие приходят в ТЦК по мобилизации, потому что у граждан появилось разочарование в представителях власти, отвечающих за деятельность критически важных институтов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал доктор социологических наук, заместитель директора Института социологии НАН Украины Сергей Дембицкий. Он объяснил, связано ли разочарование с большой продолжительностью войны

— Недавно я делал доклад о воле к сопротивлению украинцев в Университете Джорджа Вашингтона. При подготовке поначалу тоже проверяли гипотезу, что сложности войны являются ключевым фактором. Но оказалось, что гораздо важнее тут взгляды украинцев на позиции страны в войне, — говорит социолог.

По его словам, если украинцы будут видеть, что позиции страны в войне сильны, то усталость и разочарование не будут определяющими в оценке общественного мнения.

— Разочарование существует не потому, что мы три года воюем, а потому, что у нас есть конкретные весомые просчеты. Вспомним 2023 год. Какие были ожидания от контрнаступления? То есть, все упирается в результаты. Если мы будем видеть, что Украина становится сильнее с точки зрения ведения военных действий или хотя бы способна эффективно защищать себя, то будут улучшаться и настроения в обществе, — подытожил Сергей Дембицкий.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" парадокс, почему украинцы верят ВСУ, но ТЦК воспринимают как "зло".