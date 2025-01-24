Мобилизация вместо тюрьмы. Нардепы и судьи смогут обменять приговор на службу в ВСУ

Новые правила не распространяются на лиц, осужденных за особо тяжкие преступления

Осужденные чиновники отныне смогут заменить наказание на военную службу в специализированных подразделениях. Кабинет Министров Украины внес соответствующие изменения в правила призыва во время мобилизации.

Новые возможности касаются министров, их заместителей, председателей АМКУ, народных депутатов, судей Верховного суда и высших специализированных судов. Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Кабинет Министров постановлением №1558 от 31 декабря 2024 года внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

К военной службе могут привлекаться лица, уволенные по закону "Об очищении власти", а также осужденные за не тяжкие преступления. Исключение составляют преступления против национальной безопасности Украины.

Важным условием для бывших чиновников является прохождение службы исключительно в специализированных подразделениях. Подозреваемые, находящиеся под стражей, после отмены меры пресечения должны явиться в территориальный центр комплектования в течение 48 часов.

Новые правила не распространяются на лиц, осужденных за особо тяжкие преступления. Среди них – умышленные убийства двух и более лиц, преступления с особой жестокостью, связанные с изнасилованием или сексуальным насилием, особенно тяжкие коррупционные правонарушения и преступления против основ национальной безопасности.

Для прохождения военной службы подозреваемым необходимо определение следственного судьи об отмене меры пресечения. После этого они смогут служить в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, мобилизуют ли студентов и аспирантов в 2025 году и как им теперь получить отсрочку.