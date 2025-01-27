У 16-летней девушки приняли роды в карете скорой. Это уже третий ее ребенок

Подросток стала мамой уже в третий раз

На Днепропетровщине 16-летняя роженица родила мальчика в карете скорой помощи. И это уже третий ребенок юной матери.

По информации заведующей Каменской станцией областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ларисы Буданцевой, вызов поступил в диспетчерскую 24 января в 15:02. Бригада медиков сразу отправилась к беременной, у которой начались роды на 40-й неделе беременности. При транспортировке в больницу процесс родов значительно ускорился, и медикам пришлось принимать ребенка непосредственно в автомобиле.

Новорожденный мальчик появился на свет без осложнений. Медики провели первичный осмотр младенца и обработали пуповину.

Похожий случай произошел в том же районе двумя днями раньше. 22 января в 13:13 бригада скорой помощи выехала на вызов к 34-летней женщине, рожавшей в четвертый раз. У нее тоже произошли роды в дороге – на свет появилась здоровая девочка. Роженицу с младенцем доставили в роддом №9 города Каменское.

Также ранее "Телеграф" писал, что мать бросила младенца на несколько дней в закрытой квартире в Киеве. Ею оказалась 16-летняя девушка.