В Одессе заметили новейший электрокар Xiaomi: в чем его особенность (фото)

Автомобиль выпущен в 2024 году

На улицах Одессы появился премиальный электромобиль Xiaomi SU7 Max – мощная версия дебютного седана от китайского технологического гиганта.

Соответствующее фото было выложено на одном из одесских пабликов. Автомобиль позирует в роскошном серо-зеленом цвете, немного переливающемся на солнце.

Новый флагман Xiaomi привлекает внимание своим элегантным дизайном. Пятиметровый седан отличается обтекаемыми формами, большими фарами и характерной заостренной кормой. По своим габаритам и классу автомобиль относится к E-сегменту и создан для конкуренции с Tesla Model S и Porsche Taycan.

Салон электрокара оснащен передовыми технологиями. Водитель располагает компактной цифровой приборной панелью и большим 15,6-дюймовым сенсорным экраном. Пассажиры на задних сиденьях тоже получили собственные мониторы для развлечений. Практичность обеспечивают два багажных отделения: основное на 517 литров сзади и дополнительное на 105 литров спереди.

Технические характеристики Xiaomi SU7 Max впечатляют. Силовая установка состоит из двух электродвигателей с суммарной мощностью 673 лошадиные силы и крутящим моментом 838 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 265 км/ч.

Главным преимуществом модели стал большой запас хода. Благодаря батарее емкостью 101 кВтч, электромобиль способен преодолеть до 800 километров без подзарядки, что является одним из лучших показателей в классе.

Согласно базе номеров авто, автомобиль 2024 года выпуска только в ноябре прошлого года привезен в Украину.

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