Для ТЦК разработают свод правил, который поможет "не будоражить общество"

Продвижением данной инициативы занялись всерьез

На фоне взрывов в помещениях ТЦК в разных городах Украины было решено разработать для военнослужащих ТЦК специальный свод правил, который поможет им наладить правильную коммуникацию с военнообязанными. Это должно предотвратить нарушения прав человека и перестать "будоражить общество".

Заняться разработкой и внедрением правил планируют уже в феврале текущего года. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в интервью Нromadske.

На данный момент ведется разработка специального набора четких правил и норм, которые должны будут соблюдать военнослужащие ТЦК во время общения с военнообязанными.

"И это также должно быть обязательным для всех. Над этим будут работать, люди будут думать, как себя вести, как осуществлять свою работу так, чтобы не нарушать права человека и не будоражить общество. Потому что это одна из тех чувствительных точек, на которую враг давит и максимально этим пользуется", — подчеркнул Саранцев.

По его словам, сейчас в работе сотрудников ТЦК и СП действительно есть негативные явления, которые требуют немедленного вмешательства.

"Поэтому сейчас идет работа по улучшению предоставления услуг военнослужащими ТЦК и СП. И по налаживанию этого диалога между военными и обществом. Продолжается разъяснительная работа по поведению военнослужащих, которые привлекаются к группам оповещения", — резюмировал Саранцев.

Напомним, в начале широкомасштабного вторжения РФ украинцы стояли в очередях в военкоматы, а сейчас уже немногие приходят в ТЦК по мобилизации, потому что у граждан появилось разочарование в представителях власти, отвечающих за деятельность критически важных институтов.

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