"Четко понимаем, кто враг": в ТЦК рассказали, что делают после серии взрывов

Исполнители терактов - просто расходный материал для российских спецслужб

После серии взрывов на территории и в помещениях ТЦК и СП Украины, произошедших в последние дни, территориальные центры комплектования и социальной поддержки усилили меры безопасности.

В частности, по словам спикера Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина, увеличено количество военных, которые привлечены к охране, усилен контроль доступа на территорию, наращивается система технических средств охраны. Также проведены дополнительные инструктажи и обучение личного состава рот и взводов охраны относительно действий в чрезвычайных ситуациях. При этом учреждения работают по штатному расписанию.

Пресс-служба ТЦК и СП через социальные сети призвала посетителей не брать с собой свертки, рюкзаки, сумки, коробки и т.д. "Ручная кладь" по соображениям безопасности будет тщательно осматриваться. В случае отказа предоставить вещи для проверки посетитель не сможет попасть на территорию ТЦК и СП.

"Россия всячески пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и подает эти случаи [подрывов] как акты проявления сопротивления гражданского населения Украины против ТЦК и СП.

Ранее как "акты сопротивления" российская пропаганда подавала поджоги военных автомобилей. СБУ и Нацполиция уже установили 497 человек, которые совершали поджоги авто ВСУ и готовили теракты со взрывчаткой у зданий ТЦК", — говорится в посте.

Полтавский областной ТЦК и СП призвал родителей несовершеннолетних детей говорить с ними на эту тему, объяснять, как работает враг. Ведь у ФСБ нет моральных принципов, и, случается, для выполнения грязной работы она вербует даже 16- и 17-летних юношей и девушек.

— Несмотря на попытки российских спецслужб посеять вражду между ТЦК и СП и гражданским населением, мы ясно понимаем, кто враг и зачем он это делает, — говорит Роман Истомин. — Мы убеждены, что все террористические акты, как в конце концов и поджоги ранее, это дело рук нашего прямого врага. СБУ это регулярно подтверждает.

Даже со всем своим военным могуществом россияне не могут победить Украину в честном бою, поэтому и прибегают к откровенному террору. Это и удары по жилым домам, чтобы запугать украинцев, и удары по гражданской инфраструктуре, чтобы лишить наше население благ цивилизации, и террористические акты против ТЦК, чтобы транслировать мнение "населения Украины против ТЦК".

Гражданским людям может не нравиться мобилизация в нынешней форме, однако это не означает, что население воюет с ТЦК, как подают российские пропагандисты, отмечает Истомин. ТЦК и СП работают исключительно в интересах Украины, и проблемы с мобилизацией будут решены в масштабах государства без вмешательства страны-террористки с ее варварскими методами гибридной войны.

Как известно, СБУ совместно с полицией оперативно задержала участников теракта в Павлограде Днепропетровской области — трех молодых людей в возрасте 21 и 22 года. А 21-летнего террориста, личность которого также быстро установлена, ФСБ умышленно подорвала в Ровенском ТЦК, как только он зашел внутрь здания со взрывчаткой. По данным СБУ, россияне заблаговременно подготовили ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны, использовав его "втемную". Поиски причастных к теракту в Каменце-Подольском на Хмельнитчине, который произошел 5 февраля, продолжаются.

"Пока нет ни одного случая, когда бы мы не нашли исполнителя", — подчеркнул первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко во время брифинга 5 февраля.

Первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко (слева) с руководителем Нацполиции Иваном Выговским

Как было отмечено на брифинге, исполнителей для поджогов, как и в случае с нынешними подрывами, спецслужбы РФ вербуют через мессенджеры и интернет-сообщества быстрого заработка. На сотрудничество чаще соглашается молодежь или безработные, которым кураторы сообщают локацию для совершения теракта и место хранения самодельного взрывного устройства, которое готовит другая группа агентов.

Конечно, никакого заработка исполнители не получают. Российские спецслужбы просто используют этих людей в своих целях в качестве расходного материала. Террористы из Ровно и Каменец-Подольского вообще были взорваны на месте. По всей вероятности, и в Павлограде все планировалось по тому же сценарию — ликвидация самого исполнителя, чтобы не удалось установить других участников группировки.

Подрывы зданий ТЦК и других объектов – это серьезные преступления, которые Уголовный кодекс Украины классифицирует как террористический акт. За них предусмотрена суровая ответственность — 15 лет или пожизненное лишение свободы.