Сменил фамилию под выборы: куда пропал кандидат в президенты Василий Противвсех и за что его судили спустя 10 лет

Этого кандидата называли "техническим", он должен был сыграть на руку Януковичу

Василий Противвсех — бывший кандидат в президенты Украины в 2010 году, который всполошил украинскую политику. Его называли "техническим" кандидатом, который должен был перетянуть на себя голосы электората Юлии Тимошенко на пользу Януковича. Однако он не только проиграл выборы, но и оказался на скамье подсудимых спустя 10 лет после избирательной кампании.

"Телеграф" расскажет, что известно о кандидате в президенты на выборах 2010 года Василии Противвсехе.

Василий Противвсех — кандидат на выборах 2010 года

Выборы президента Украины в 2010 году прошли в два тура и продолжались с 17 января до 7 февраля. В первом туре этих выборов соревновались за победы привычные лица украинской политики, а главными оппонентами стали Юлия Тимошенко и Виктор Янукович, которые в итоге и соревновались во втором туре.

Однако в этой предвыборной кампании был свой феномен — кандидат Василий Гуменюк, который накануне выборов сменил фамилию на Противвсех. Таким образом он хотел привлечь на свою сторону электорат, который устал от известных политиков и собирался поставить в бюллетене отметку "Против всех".

Известно, что Василий Гуменюк (Противвсех) родился 15 октября 1946 года в селе Олешков Ивано-Франковской области, сейчас ему 78 лет. В 1975 году после службы в армии Гуменюк окончил юридический факультет Львовского университета. В молодости некоторое время работал в России, потом был инструктором Ивано-Франковского облисполкома. С 1984 по 1991 год был мэром курортного городка Яремче на Франковщине, а до того 5 лет занимал должность заммэра. Также являлся членом КПСС.

Кроме того, известно, что в начале 2000-х Василий Гуменюк (Противвсех) некоторое время работал на таможне, затем возглавил Ивано-Франковскую торгово-промышленную палату.

2 октября 2009 года Василий Гуменюк сменил фамилию на Противвсех, а уже 3 ноября подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты Украины. Как рассказывал кандидат, деньги на залог в ЦИК, а это более 2 млн гривен, ему собрали односельчане. Главная идея со сменой фамилии Василия Противсеха была в том, чтобы украинцы, которые собирались голосовать против всех кандидатов, отдали свои голоса ему.

Однако, этого не произошло. По результатам выборов он собрал всего 0,16 % голосов украинцев, и стал вторым с конца списка кандидатов. К слову, после выборов несостоявшийся политик сменил фамилию обратно на Гуменюк.

Суд против Василия Гуменюка

По данным местных ивано-франковских СМИ, в 2020 году Василий Гуменюк оказался на скамье подсудимых. Однако это не было связано с его избирательной кампанией — дело было в его работе президентом Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты. Василия Гуменюка обвиняли в том, что он использовал служебное положение в преступных целях.

По версии следствия, Гуменюк путем злоупотребления своим служебным положением завладел денежными средствами предприятия в сумме 186 тыс. грн. Он заключал договоры с собственной женой на выполнение услуг, которые ею фактически не предоставлялись, а денежные средства за эти услуги получал лично. Однако информации о том, чем закончились суды над Василией Гуменюком нам найти не удалось. После 2020 года упоминаний о нем в сети просто нет.

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