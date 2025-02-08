Пенсионерам предлагают работу с проживанием и зарплатой до 30 тысяч гривен в Киеве

Пенсионерам предлагают высокую зарплату и бесплатное проживание

Несмотря на сложную ситуацию на рынке труда в стране появляются новые вакансии с достойными условиями. Сеть киевских общежитий и хостелов "Franklin Hostel" ищет работников на должности коменданта и уборщицы с обязательным проживанием в хостеле.

Объявление об этом опубликовали на Facebook-странице по поиску работы. Кандидатам в возрасте от 30 до 65 лет готовы предложить следующие условия:

зарплату от 15000 до 30000 гривен в зависимости от объема работы;

в зависимости от объема работы; бесплатное проживание в одном из более 50 объектов хостела в Киеве.

Требования к кандидатам:

обязательное проживание в хостеле;

отсутствие вредных привычек;

предпочтение отдается иногородним кандидатам в возрасте от 30 до 65 лет.

Заинтересованные могут звонить по номеру, указанному в объявлении (Татьяна Николаевна) с 8:00 до 22:00 с понедельника по воскресенье включительно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на популярном горнолыжном курорте "Буковель" открыли вакансию, которая может заинтересовать студентов. Помимо высокой заработной платы будущим работникам обещают предоставить бесплатное питание, компенсацию оплаты аренда жилья и даже скидки на услуги курорта.